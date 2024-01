Das Jahr 2023 war zu warm – was das für die Region bedeutet

Von Jakob Stadler - 12:06 Uhr

2023 war warm – weltweit und in der Region. Doch was sagt das eigentlich über das Klima aus? Ein Blick in die Zahlen und Einschätzungen eines Augsburger Experten.

Das Jahr 2023 war warm, sogar sehr warm. Weltweit wurde ein neuer Rekord aufgestellt und auch Augsburg erlebte das wärmste Jahr seit Aufzeichnungsbeginn. In der Region waren 2023 etwa drei Viertel aller Tage heißer als normalerweise, wie eine Auswertung von Wetterdaten und ein Vergleich mit historischen Daten zeigt. Aber was bedeuten diese Zahlen im Bezug auf den Klimawandel?

Um das beantworten zu können, erklärt der Augsburger Klimawissenschaftler Harald Kunstmann erstmal den Unterschied zwischen Wetter und Klima. Dafür verweist er auf einen Würfel. Das Ergebnis eines einzigen Wurfes entspricht im Gleichnis dem Wetter. Wenn man nun sehr oft würfelt und den Durchschnitt aller Ergebnisse abbildet, wird ein Wert um 3,5 herauskommen – der Mittelwert der Würfelzahlen eins bis sechs. Das entspräche dem Normalklima.

