Wie sieht der Wald der Zukunft aus?

Plus Vielen Bäumen in Bayern geht es schlecht. Durch den Klimawandel bedingte Trockenheit und explodierende Borkenkäfer-Populationen machen den Wäldern zu schaffen. Doch es gibt Hoffnung.

Von Stephanie Sartor

Unter den Füßen kracht und knirscht es. Am Boden liegen Äste und Zweige – die Reste der Bäume, die hier, in einem Waldstück in der Nähe von Affing im Landkreis Aichach-Friedberg, bis vor Kurzem standen. Heute ist der einst bewaldete Hügel eine kahle Fläche, aus dem schlammigen Boden ragen nurmehr karge Baumstümpfe. Ein Extremfall, freilich. Und trotzdem zeigt dieser Ort symbolisch, wie es den Wäldern in Bayern geht: nämlich immer schlechter.

Dass die Lage ernst ist, geht aus dem Waldbericht des bayerischen Forstministeriums hervor. Die Fichte etwa, die häufigste Baumart in Bayern, erreicht den schlechtesten Wert seit Beginn der Untersuchungen. Hitze und Dürreperioden infolge des Klimawandels hätten massive Auswirkungen auf die Wälder, heißt es im Bericht. Die trockene und heiße Witterung begünstige zudem die Entwicklung der Borkenkäfer, sodass es zu einer Massenvermehrung kam.

