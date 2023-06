Königsplatz Open Airs: Diese Konzerte finden 2023 noch statt

Auch in diesem Jahr finden wieder Open-Air-Konzerte auf dem Münchner Königsplatz statt. Am kommenden Wochenende treten Hubert von Goisern und Kiss auf. Die wichtigsten Informationen.

Die Saison der Festivals und Open-Air-Konzerte in Deutschland ist bereits seit mehreren Wochen in vollem Gange. Auch auf dem Münchner Königsplatz fanden bereits die ersten Konzerte statt. Nachdem Mötley Crüe & Def Leppard und Peter Gabriel bereits im Mai dort aufgetreten sind, geht es an diesem Wochenende in die nächste Runde.

Termine der Open Airs auf Münchner Königsplatz

Das nächste Open-Air-Konzert findet am Freitag statt. Das sind die Termine in diesem Jahr im Überblick:

16. Juni: Hubert von Goisern

17. Juni: Kiss

24. Juni: Slipknot

22. Juli: Oben Ohne Open Air

Konzerte auf Münchner Königsplatz: Künstler und Bands

Hubert von Goisern macht auf seiner "Neue Zeiten – Alte Zeiten" am Freitag Halt in München. Der 70-jährige Liedermacher aus Österreich will bei seinem Konzert in München Rückblicke und Ausblicke schaffen. Als Vorband tritt die bayerische Band Pam Pam Ida gemeinsam mit dem Silberfischorchester auf. Bei dem Konzert von Hubert von Goisern wird der Königsplatz bestuhlt sein.

Kiss feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Band-Jubiläum. Die US-amerikanische Rockband hat angekündigt, dass die "End of the Road Tour 2023" ihre letzte Tour sein soll. Als Vorband wird am Samstag die australische Hard-Rock-Band Airbourne auftreten.

In der kommenden Woche kommt dann noch die US-amerikanische Metal-Band Slipknot im Rahmen ihrer "The End, So Far World Tour" nach München. Mit im Gepäck haben sie als Vorgruppen die Nu-Metal-Band Disturbed und die Hardcore-Combo I Prevail.

Das Oben Ohne Open Air ist eines der größten Open-Air-Festivals in Bayern. In diesem Jahr treten folgende Acts auf: BHZ, Ennio, Dilla, BLVTH, anaïs, Berq, Blushy AM x Levin, Lokey, SYMBA, Verifiziert, Katha Pauer, Wa22ermann, QUEEN Lizzy, Belli und Plume.

Münchner Königsplatz: Kapazität bei Konzerten

Für die Konzerte auf dem Münchner Königplatz werden bis zu 20.000 Tickets verkauft. Diese Kapazität wird beim Oben Ohne Open Air am 22. Juli ausgeschöpft. Die Veranstaltung ist bereits seit Ende Mai ausverkauft.

Open Airs auf dem Münchner Königsplatz: Tickets für Konzerte

Außer für das Oben Ohne Open Air sind noch Tickets in verschiedenen Kategorien für alle Konzerte auf dem Münchner Königsplatz verfügbar. Kurzentschlossene können sich ab knapp 70 Euro noch Eintrittskarten für Hubert von Goisern sichern. Für Kiss gibt es noch Tickets ab 108 Euro und Slipknot kann man sich in der kommenden Woche ab knapp 100 Euro ansehen. Wie Eintrittskarten können bei den üblichen Vorverkaufsstellen wie München Ticket oder Eventim erworben werden.

Konzerte auf Königplatz München: Anfahrt

Rund um den Münchner Königsplatz gibt es kaum Parkplätze. Wer dennoch mit dem Auto anreist, kann kostenpflichtig in den angrenzenden Straßen parken. Bei einer Anreise mit der Bahn kommen etwa zehn Minuten Fußweg auf Konzertbesucherinnen und -besucher zu. Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen möchte, hat folgende Möglichkeiten: