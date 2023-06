Oben Ohne Open Air 2023: Alle Infos auf einen Blick

Am 22. Juli steigt das Oben Ohne Open Air 2023 auf dem Königsplatz in München. Wie steht es um Tickets, Line-Up und Einlass? Alles Wissenswerte.

Sonnenschein, ein kühles Getränk auf der Hand, coole Live-Musik, Festivalstimmung ‒ und das alles für wenig Geld: Am 22. Juli 2023 findet das Oben Ohne Open Air 2023 wieder im Herzen von München statt. Auf dem Königsplatz gibt es einen ganzen Tag lang verschiedene Bands, Musikerinnen und Musiker für rund 20.000 Besucherinnen und Besuchern. Hier sind alle wichtigen Infos zum Oben Ohne Open Air 2023: von Tickets über Line-Up bis hin zur Anreise und Regeln für das Festival.

Tickets für das Oben Ohne Open Air 2023 auf dem Königsplatz

Beim Oben Ohne Open-Air handelt es sich um ein nicht-kommerzielles Festival, das vom Kreisjugendring München-Stadt und München-Land organisiert wird. Um möglichst vielen jungen Menschen das Festival zu ermöglichen, sind die Ticketpreise niedrig. Möglich machen das die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer.

Falls ihr noch kein Tickets habt, gibt es allerdings schlecht Nachrichten. Das Festival ist 2023 bereits ausverkauft. Heuer waren Tickets für fünf Euro plus Gebühren erhältlich. Für Juleica-Besitzer war das Ticket sogar kostenlos: Dafür musste eine Mail mit einem Foto oder einem Scan der Juleica-Karte an kontakt@oben-air.de mit Name und kompletter Anschrift geschrieben werden.

Wer einen München-Pass besitzt, hatte die Möglichkeit, für drei Euro plus Gebühren an ein Ticket zu kommen. Um an den München-Pass Rabatt und einen entsprechenden Rabattcode zu gelanten, musste auch vor dem Ticketkauf ein Mail an kontakt@oben-air.de geschrieben werden. Schwerbehinderte dürfen eine Begleitperson kostenlos mit auf das Festival nehmen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Instagram anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Line-Up auf dem Oben Ohne Open Air 2023 in München

Der Einlass auf das Festivalgelände beginnt ab 12 Uhr. Das Musikprogramm startet um 13 Uhr. Ende ist um 22 Uhr. Diese Bands, Musikerinnen und Musiker treten auf dem Oben Ohne Open Air 2023 auf:

BHZ

Ennio

Dilla

BLVTH

anaïs

Berq

Blushy AM x Levin

Lokey

SYMBA

Verifiziert

Katha Pauer

Wa22ermann

QUEEN Lizzy

Belli und Plume

Oben Ohne Open Air 2023: Anreise zum Königsplatz in München

Parkplätze gibt es nur sehr wenige in der Nähe des Königsplatzes. Es empfiehlt sich, mit den Öffis anzureisen. Die U-Bahn-Linien U2 und U8 halten beiden am Königsplatz. Auch mit der U1 kommt man zum Königsplatz, indem man an der Haltestelle "Stiglmaierplatz" aussteigt und ein paar Minuten zu Fuß läuft. Die Tram 27 und 28 halten ebenfalls am Königsplatz. Die Haltestelle ist der "Karolinenplatz".

Lesen Sie dazu auch

Regeln auf dem Oben Ohne Open Air auf dem Münchner Königsplatz

Bei dem Oben Ohne Open Air handelt es sich um ein Jugendfestival. Junge Menschen ab zwölf Jahren dürfen das Festival besuchen ‒ auch ohne Begleitung der Eltern. Alkohol darf nicht mit auf das Festivalgelände gebracht werden. Alle Infos gibt es auf der Festival-Website.