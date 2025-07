Haftstrafe für ehemaligen Starkoch: Der Geschäftsmann Schuhbeck hat kein Mitleid verdient

Dem Kommentar stimme ich absolut zu. Mitleid wg der Krebserkrankung ja, wg der Haftstrafe definitiv nein. AS ist ein Mensch, der einem sofort sympathisch ist bzw. war. Ich hatte vor Jahren einen Kochkurs in seiner Kochschule besucht, er selbst war auch zugegen. Seine umgängliche Art hat ihn bei mir sofort sympathisch gemacht. Aber die Betrügereien sind hammermäßig. Er hatte ja, so konnte man damals beim Prozess wg Steuerhinterziehung lesen, eine Software auf einem Stick, mit der er die Kasse beliebig manipulieren konnte (bekannt auch aus ähnl. Verfahren). Ich habe nie etwas darüber lesen können, woher AS diesen Stick hatte, was er dafür bezahlt hatte usw. Das ist mit Verlaub schon eine andere Hausnummer verglichen mit "normalen" Fällen, wo halt hin und wieder ein Betrag "vergessen" wird, in die Kasse zu tippen. Das Procedere bei AS war geplant, gezielt und gewollt. Und dann die vielen Firmen, die er lt. diesem Verfahren extrem geschädigt hat. Mitleid ist hier nicht angebracht.