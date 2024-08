Drei Monate nach der Juni-Flut: Hochwasserschutz braucht endlich mehr Tempo

Die verheerende Flut, die Süddeutschland am ersten Juni-Wochenende heimsuchte, hat die Region schwer getroffen. Bäche und kleine Flüsse, deren Namen man bisweilen gar nicht kannte, haben Häuser unter Wasser gesetzt, ganze Ortschaften versinken lassen, mitunter sogar Existenzen weggespült. Und – dies ist das Allerschlimmste – die Flut hat Menschen mit in den Tod gerissen. Sechs Menschen sind gestorben, ein Feuerwehrmann aus Offingen wird nach wie vor vermisst.

Was bleibt also, drei Monate später, wo Schutt und Schlamm weggeräumt sind? Ein Schaden, der in die Milliarden geht. Die Tatsache, dass es Naturkatastrophen gibt, gegen die man sich nicht vollends wappnen kann. Wenn diese Katastrophe aber eines bewiesen hat, dann, dass die Menschen in der Region zusammenstehen. Wenn nach Freiwilligen gesucht wurde, standen innerhalb kürzester Zeit Hunderte auf den Bauhöfen, um Sandsäcke zu füllen. In Auchsesheim bei Donauwörth errichteten hunderte Helfer in Eigenregie einen Behelfsdamm und verteidigten ihn gegen die Flut. Auch die Spendenbereitschaft war und ist enorm. Allein das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, konnte 3,6 Millionen Euro an Flutopfer weiterleiten. Es ist die größte Hilfsaktion in der Geschichte der Stiftung.

Die Staatsregierung gibt jährlich mehr Geld für Hochwasserschutz aus, aber auch die Baukosten steigen

Trotzdem muss mehr passieren, damit Bayern besser gegen Hochwasser gewappnet ist. Auf frappierende Weise hat sich in den ersten Juni-Tagen gezeigt, dass es nicht reicht, über Flutpolder entlang der Donau zu diskutieren. Vielmehr muss vor allem der Hochwasserschutz entlang der kleinen Flüsse verstärkt werden. Diese müssen deutlich mehr Raum bekommen, damit Starkregen in die Fläche abfließen kann. Und es braucht Rückhaltebecken, um Wassermassen sammeln und steuern zu können. Dass, wie im Fall Siefenwang, seit elf Jahren eine Genehmigung für ein Rückhaltebecken vorliegt und trotzdem bisher nicht gebaut wurde, ist ein Unding. Dass man in Nordendorf seit 20 Jahren auf einen schützenden Damm wartet und der Bau letztlich am fehlenden Geld scheitert, ebenso – erst recht, weil der Ort buchstäblich absoff, während ein neuer Damm den Nachbarort schützte.

Mehr Geld ist das eine, wenn man den Hochwasserschutz voranbringen will. Die Staatsregierung stellt seit 2018 zwar kontinuierlich mehr Mittel dafür bereit. Doch weil die Baukosten in die Höhe schnellen, können letztlich weniger Projekte als geplant umgesetzt werden, teilweise wurden Maßnahmen sogar gestoppt. Zum anderen braucht Hochwasserschutz endlich mehr Tempo – schon, weil die Wahrscheinlichkeit von Wetterextremen und damit von neuen Fluten zunimmt. Noch immer bremst zu viel Bürokratie notwendige Hochwasserschutzmaßnahmen, noch immer fehlt in den Wasserwirtschaftsämtern Personal. Und natürlich ist es langwierig und kompliziert, die Flächen für Dämme und Rückhaltebecken zu erwerben. Doch nach Katastrophen wie dieser ist die Bereitschaft höher, etwas für den Hochwasserschutz zu tun. Das muss nun genutzt werden. Denn letztlich funktioniert Hochwasserschutz nur im Miteinander. Wenn man Gemeinden am Unterlauf eines Flusses schützen will, muss am Oberlauf gebaut werden.

Hochwasserschutz ist teuer, komplex, aber vor allem eine langfristige Investition. Aber es lohnt sich: Denn im Ernstfall sind die Schäden, die eine Flutkatastrophe wie im Juni anrichten kann, viel höher, als es die Kosten für bessere Schutzmaßnahmen wären.