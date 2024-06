Hochwasser in Auchsesheim

vor 16 Min.

Hochwasser in Bayern: Das Dorf, das sich selbst gerettet hat

Plus Vor einer Woche begann das Hochwasser-Drama in Bayern. Auch Auchsesheim drohte in den Fluten zu versinken. Doch der Ort wuchs über sich hinaus.

Von Florian Lang

Auf einer schmalen Seitenstraße, kurz vor Auchsesheim, scheinen Hunderte kurze, dunkle Schnüre auf dem Asphalt zu liegen. Doch die Schnüre bewegen sich. In Wirklichkeit sind es nämlich Hunderte Regenwürmer, die versuchen, sich vor dem vorbeiströmenden Riedwasser in Sicherheit zu bringen. Seit Tagen muss das so gehen, viele sind schon vertrocknet, doch die anderen schieben sich vorwärts, Millimeter für Millimeter. Ein paar von ihnen haben es beinahe geschafft. Im dichten Morgennebel an diesem Tag hat der Anblick etwas Gespenstisches – und zugleich zutiefst Symbolisches.

Das Jahrhunderthochwasser in Bayern hat viele Geschichten geschrieben, und die meisten sind tragisch. Eine Woche ist das Wasser wütend durch den Freistaat gezogen, hat Existenzen gestohlen und auch Leben gekostet. Manche Bewohner konnten sich erst in letzter Minute retten. Vielerorts sind Dämme gebrochen, haben ganze Ortschaften versinken lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen