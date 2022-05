Wir dürfen Schnelltests an Schulen nicht verfallen lassen

Grundproblem ist doch ein anderes: Man hat von Anfang an viel zu viele Test beschafft!



Zur Erinnerung: https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Pandemie-Schnelltests-an-Schulen-Bayern-hat-schon-416-Millionen-Euro-gezahlt-id60346416.html



Eine Testpflicht nur aufrecht zu erhalten, damit die Tests nicht verfallen, ist doch absoluter Quatsch. Dann lieber die Tests an die Familien oder an Gesundheitseinrichtungen weiterreichen, die die Tests dann individuell noch vor Ablauf nutzen können. Aber Pragmatismus ist mittlerweile ein unverstandenes Fremdwort...

Antworten Melden Permalink