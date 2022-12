Liebe

So sehr leidet das Sexleben unter Handys im Schlafzimmer

Vor dem Einschlafen noch ein bisschen surfen und chatten – das sorgt in Bayerns Schlafzimmern oft für

Plus Smartphone und Fernseher sind im Schlafzimmer einer Studie zufolge absolute Stimmungskiller. Aber nicht nur das. Sie stören auch die Schlafhygiene – und das kann krank machen.

Von Josef Karg

Nur noch ein letztes Mal Facebook checken, kurz noch eine Mail schreiben und dann endlich einschlafen. So in etwa sieht das Programm allabendlich in vielen bayerischen Schlafzimmern aus. Das wirkt sich jedoch offenbar auf das Liebesleben aus. Kein Wunder, wer auf dem Smartphone herumspielt, hat weder Hände noch Kopf frei für die wirklich schönen Dinge des Lebens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

