Ampel einigt sich im Haushaltsstreit

Die Ampel-Koalition hat sich auf einen Bundeshaushalt für 2024 geeinigt. Doch aus Zeitgründen kann dieser Etat aller Voraussicht nach nicht mehr bis Jahresende beschlossen werden.

In ihren Gesprächen über den Bundeshaushalt für 2024 haben die Ampel-Spitzen eine Einigung erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Mittwochmorgen. Details wurden zunächst nicht bekannt, sie sollen im Laufe des Tages folgen.

Der wochenlange Streit war Folge eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts von Mitte November. Die Karlsruher Richter hatten eine Umwidmung von Krediten in Höhe von 60 Milliarden Euro im Bundeshaushalt 2021 für nichtig erklärt. Sie waren zur Bewältigung der Coronakrise genehmigt worden, sollten aber für Klimaschutz und die Modernisierung der Wirtschaft eingesetzt werden. In den letzten Tagen musste konkret eine Lösung für 17 Milliarden Euro gefunden werden, die im Etat für 2024 gekürzt werden mussten.

Bundeshaushalt für 2024: Einigung am Mittwochmorgen

Scholz, Lindner und Habeck waren am Dienstagvormittag erneut im Kanzleramt zusammengekommen, nachdem sie ihr Gespräch in der Nacht zuvor zum wiederholten Mal vertagt hatten. Später holten sie die Ampel-Fraktionschefs dazu, sprachen selbst in ihren Fraktionen und zogen sich dann wieder im kleinen Kreis ins Kanzleramt zurück. Am Ende war offenkundig eine Nachtsitzung nötig. Die Einigung kam am frühen Mittwochmorgen.

Die Ampel-Regierung wollte den Etat für 2024 unbedingt noch vor Jahresende beschließen. Aus Zeitgründen kann er nun aber aller Voraussicht nach nicht mehr bis dahin beschlossen werden, auch wenn die Grundsatzeinigung nun steht. Doch möglicherweise könnte zumindest der Haushaltsausschuss des Bundestags seine Beratungen vor Weihnachten noch abschließen. Das hängt allerdings davon ab, wie umfangreich die von den Spitzenpolitikern vorgeschlagenen Etatänderungen sind. Der Bundestag könnte dann im Januar zur Haushaltswoche zusammenkommen und den Etat beschließen und der Bundesrat anschließend grünes Licht geben.

Bis es so weit ist, würde eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung gelten. Dann sind vorerst nur Ausgaben möglich, die nötig sind, um die Verwaltung aufrechtzuerhalten und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen. In der Praxis kann das Finanzministerium den Ministerien jedoch bewilligen, pro Monat einen Prozentsatz der Mittel des noch nicht verabschiedeten Haushaltsentwurfs zu nutzen.

Details zu Bundeshaushalt 2024 nicht bekannt

Wie die Einigung zwischen Scholz, Habeck und Lindner aussieht, ist bislang nicht bekannt. Unter anderem war die Rede davon, die Schuldenbremse auch für das Jahr 2024 auszusetzen. In besonderen Notlagen erlaubt das Grundgesetz eine höhere Kreditaufnahme. Durch den Ukraine-Krieg könnte eine solche Notlage laut SPD und Grünen gegeben sein.

Möglicherweise könnte man dann eng begrenzt die Hilfszahlungen für das von Russland angegriffene Land über Kredite finanzieren. Lindner war zuletzt noch nicht überzeugt. Auch FDP-Fraktionschef Christian Dürr hatte am Dienstag betont, er sehe nicht die rechtlichen Voraussetzungen zur Erklärung einer Notlage. Die Union erwägt, bei einer Aussetzung der Schuldenbremse erneut vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.

Zudem wurde über harte Sparrunden in verschiedenen Bereichen diskutiert. Die FDP wollte vor allem Sozialleistungen und bestimmte Subventionen überprüfen. Umstritten war etwa die geplante Erhöhung des Bürgergelds. Auch die Kindergrundsicherung, die 2025 starten soll, könnte weiter aufgeschoben werden. Kanzler Scholz schloss einen Kahlschlag bei Sozialleistungen aus – in der SPD hieß es aber zugleich, über die Zielgenauigkeit der Leistungen werde man sprechen müssen.

Die Grünen sprachen sich für einen Abbau klimaschädlicher Subventionen aus, zu denen nach ihrer Einschätzung etwa Steuervorteile für Diesel und Betriebe der Land- und Forstwirtschaft gehören. Der Staat hätte dadurch mehr Einnahmen und mehr Spielraum.

Bundeshaushalt 2024: Scholz gibt Regierungserklärung ab

Scholz wird heute Mittag eine Regierungserklärung im Bundestag abgeben. Darin wird es eigentlich um den EU-Gipfel in Brüssel gehen, der bis Freitag in Brüssel stattfindet. Es darf aber als sicher gelten, dass Scholz auf die Ergebnisse im Haushaltsstreit eingehen wird. (mit dpa)