Streit endet tödlich: Mann am Alten Botanischen Garten mutmaßlich getötet

Am Alten Botanischen Garten in München ist am Mittwochvormittag ein Streit eskaliert und in dessen Folge ein Mann ums Leben gekommen. Es war zuvor offenbar zu einer Prügelei zwischen ihm und einer Gruppe gekommen.

Die Münchner Polizei rückte daraufhin zu einem Großeinsatz an den Tatort in der Innenstadt aus. Laut einem Polizeisprecher handle es sich bei dem mutmaßlich getöteten Mann um einen 57-Jährigen aus München, wie die dpa berichtet.

Mann in München mutmaßlich totgeprügelt: Polizei fahndet nach Tätern

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in der Nähe des Neptunbrunnens neben dem Justizpalast zunächst mit einem Pärchen in Streit geraten. Das schreibt die Abendzeitung München. Es handle sich um ein „vollendetes Tötungsdelikt“, wird ein Polizeisprecher in dem Beitrag zitiert.

Die Tat soll sich kurz vor halb elf Uhr ereignet haben, dabei soll laut Polizei keine Stichwaffe zum Einsatz gekommen sein, sondern es handle sich wahrscheinlich um „stumpfe Gewalt“, wie es weiter heißt. Der Mann habe bei der Auseinandersetzung so schwere Verletzungen erlitten, dass er unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen ins Krankenhaus eingeliefert worden sei, wo er später gestorben sei.

Tötungsdelikt in München: Polizei geht von „größerer Gruppe“ aus

Die Fahndung nach dem oder den Tätern laufe, die Polizei geht von einer „größeren Gruppe von Tatverdächtigen“ aus. Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine Erkenntnisse, die Beamten ermitteln wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Der Polizeieinsatz dauerte am Mittag noch an, da auch die Spurensicherung den Tatort untersuchte. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zudem sollen die Bilder dreier erst im Sommer installierter Überwachungskameras am Justizpalast bei den Ermittlungen herangezogen werden.