Mann in München mutmaßlich totgeprügelt: Polizei fahndet mit Foto nach Tatverdächtigem

Am Alten Botanischen Garten in München ist am Mittwochvormittag ein Streit eskaliert und in dessen Folge ein Mann ums Leben gekommen. Es war zuvor offenbar zu einer Prügelei zwischen ihm und einer Gruppe gekommen.

Die Münchner Polizei rückte daraufhin zu einem Großeinsatz an den Tatort in der Innenstadt aus. Laut der Polizei handelt es sich bei dem mutmaßlich getöteten Mann um einen 57-Jährigen aus München.

Mann in München mutmaßlich totgeprügelt: Polizei fahndet nach Täter

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann in der Nähe des Neptunbrunnens neben dem Justizpalast zunächst mit einem Pärchen in Streit geraten. Das schreibt die Abendzeitung München.

Die Tat soll sich kurz vor halb elf Uhr ereignet haben, heißt es im Polizeibericht. Zu dieser Uhrzeit wurde den Beamten ein Verletzter auf Höhe des Neptunbrunnens gemeldet. Er sei später im Krankenhaus „aufgrund stumpfer Verletzungen“, die er vor allem am Kopf erlitten habe, gestorben. Laut Abendzeitung sei der Mann zuvor unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Tötungsdelikt in München: Fahndungsfoto der Polizei veröffentlicht

Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft auf Hochtouren. Die Polizei teilt mit, dass die ersten Ermittlungen sowie die Sichtung von Überwachungskameras ergeben hätten, dass es gegen 10 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei, „an der mehrere Personen beteiligt waren“. Einer der Hauptbeteiligten sei nach wie vor auf der Flucht. Zwischen den Beteiligten habe es nach aktuellem Ermittlungsstand eine Vorbeziehung gegeben. Für unbeteiligte Personen bestehe keine Gefahr durch den flüchtigen Täter, glaubt die Polizei.

Zwei männliche Beteiligte konnten im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung noch am Mittwoch festgenommen werden. Die Beamten fahnden nun mit einem Foto nach dem Flüchtigen. Dieses stammt aus einer Videoaufnahme einer der Überwachungskameras. Der Täter wird von der Polizei zudem so beschrieben: Männlich, zwischen 20 und 40 Jahren alt, dunkle Haare, Geheimratsecken, helle Hautfarbe, dunkel bekleidet mit Jogginghose und langärmligen Oberteil, dazu gelbe Schuhe und eine Umhängetasche. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden von der Polizei gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Icon Vergrößern Nach diesem Tatverdächtigen sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in München. Foto: Polizeipräsidium München Icon Schließen Schließen Nach diesem Tatverdächtigen sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Tötungsdelikt in München. Foto: Polizeipräsidium München

Zu den Hintergründen der Tat gibt es noch keine Erkenntnisse, die Beamten ermitteln wegen eines mutmaßlichen Tötungsdeliktes. Der Polizeieinsatz vor Ort dauerte am Mittwoch länger an, da auch die Spurensicherung den Tatort untersuchte und die Polizei Kontrollstellen einrichtete.