Mann in München totgeprügelt: Mutmaßlicher Täter gefasst

Am Alten Botanischen Garten in München war vergangene Woche am Mittwoch (25. September) ein Streit eskaliert und in dessen Folge ein Mann ums Leben gekommen.

Keine Woche nach einem tödlichen Angriff ist der Hauptverdächtige offenbar gefasst worden. Das teilte die Polizei am Morgen des 1. Oktober mit. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft will sie am späten Vormittag in München über Einzelheiten berichten. Ermittelt werde wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Laut Bild konnte der gesuchte 30-Jährige in Düsseldorf festgenommen werden.

Tod im Botanischen Garten München: 57-Jähriger nach Attacke verstorben

Nach ersten Erkenntnissen war der getötete 57-jährige Münchner in der Nähe des Neptunbrunnens neben dem Justizpalast zunächst mit einem Pärchen in Streit geraten. Das schreibt die Abendzeitung München. Die Münchner Polizei rückte daraufhin zu einem Großeinsatz an den Tatort in der Innenstadt aus.

Die Tat soll sich kurz vor halb elf Uhr ereignet haben, heißt es im Polizeibericht. Zu dieser Uhrzeit wurde den Beamten ein Verletzter auf Höhe des Neptunbrunnens gemeldet. Er sei später im Krankenhaus „aufgrund stumpfer Verletzungen“, die er vor allem am Kopf erlitten habe, gestorben. Laut Abendzeitung sei der Mann zuvor unter laufenden Wiederbelebungsmaßnahmen ins Krankenhaus eingeliefert worden.