Mann stirbt nach Frontalzusammenstoß im Kreis Bamberg

Am Donnerstagvormittag ist ein Mann bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Bamberg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, geriet ein 59-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße B505 bei Hirschaid in den Gegenverkehr. Er prallte frontal mit einem Lastwagen zusammen. Der Unfallverursacher starb noch an der Unfallstelle. Warum er in den Gegenverkehr geriet, ist bisher noch nicht klar.

Infolge des Zusammenstoßes kippte der Lastwagen um und blieb quer über beide Fahrspuren liegen. Die Zugmaschine des Lastwagens kam von der Fahrbahn ab. Ein weiteres Auto prallte auf den Lastwagen auf. Der Fahrer des Autos ebenso wie der Fahrer des Lastwagens blieben aber unverletzt.

Die B505 ist nach einem schweren Unfall komplett gesperrt

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg unterstützt ein Gutachter vor Ort die Polizei bei der Klärung der Unfallursache. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei mitteilt, ist vor allem die Bergung des Lastwagens sehr aufwendig. Die B505 ist seit dem Unfall Hirschaid und Ausfahrt Limbach in beide Richtungen komplett gesperrt. Die Vollsperrung wird voraussichtlich noch bis spät in die Abendstunden andauern. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei sind im Einsatz.