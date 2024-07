So erlebten Anwohner die Explosion in Memmingen

Die Explosion eines Reiheneckhauses in Memmingen hat einen Menschen das Leben gekostet. Ein 17-Jähriger wurde getötet, als das Gebäude im Osten der Stadt am frühen Freitagabend in die Luft flog. Der Jugendliche befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks im 1. Stock des benachbarten Reihenhauses, das Wand an Wand mit dem Eckhaus stand. Die Eltern des 17-Jährigen waren nicht zu Hause. Der Körper des Jugendlichen wurde in der Nacht in den Trümmern gefunden.

