Messerangriff in Lauf: Was ist bisher bekannt?

Bei einem Messerangriff in Lauf an der Pegnitz wurde ein 34-Jähriger von der Polizei erschossen. Was zu dem Angreifen und den Hintergründen bislang bekannt ist.

Ein 34-Jähriger soll am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr im mittelfränkischen Lauf an der Pegnitz drei Bundespolizisten mit einem Messer angegriffen haben. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am dortigen Bahnhof zunächst auf ein Auto der Bundespolizei auf Streifenfahrt losgegangen. Als die Beamten dann ausstiegen und er sie mit einem Messer attackierte, kam es zu einem "polizeilichen Schusswaffengebrauch", so die Polizei. Der 34-Jährige erlag noch am Sonntagabend am Einsatzort seinen Verletzungen. Sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen hätten sein Leben nicht mehr retten können. Wie viele Schüsse abgegeben wurden und wer auf den Mann schoss, gab die Polizei bislang nicht bekannt. Die Beamten blieben unverletzt.

Die Polizei hatte zuvor auf X mitgeteilt, dass es nach einem vorangegangenen Angriff auf Bundespolizisten zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch gekommen sei. In einem weiteren Beitrag auf X hieß es, dass ein größerer Einsatz laufe. "Wir sind mit zahlreichen Kräften vor Ort. Bitte meidet den Bereich. Es besteht keine Gefahr für die Bevölkerung." Die Polizei sperrte den Platz vor dem Bahnhof. Noch am Abend wurde der Einsatz für beendet erklärt. Die Kriminalpolizei Schwabach hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen.

Wie lief der Messerangriff in Lauf an der Pegnitz ab?

Dem Bayerischen Rundfunk liege eine Videoaufnahme von einem Augenzeugen vor, auf der drei Polizisten zu sehen seien, die einen Mann umringen, der nahe einer Bushaltestelle auf dem Boden liegt. Eine Beamtin habe ihre Waffe auf die Person am Boden gerichtet.

Messerangriff in Lauf an der Pegnitz: Was ist zum mutmaßlichen Täter bekannt?

Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich laut einer Mitteilung der Polizei vom späten Sonntagabend um einen 34-Jährigen mit iranischer Staatsangehörigkeit. Zu den Hintergründen des Angriffs äußerte sich die Polizei bislang nicht.

Wie geht es nach dem Messerangriff in Lauf an der Pegnitz weiter?

Der Bahnhof in Lauf an der Pegnitz war bis zum Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen weiträumig abgesperrt. Die Kriminalpolizei Schwabach hat in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth die Ermittlungen zur Klärung der Hintergründe des Geschehens aufgenommen. (mit dpa)