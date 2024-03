Mann am Ulmer Eselsberg getötet: Polizei schießt auf mutmaßlichen Täter

Die Polizei ist am Ulmer Eselsberg im Einsatz, Anwohner berichten von Schüssen. Es gab einen Toten. Die Ermittler geben erste Details bekannt.

Am Ulmer Eselsberg ist es am Sonntagabend (10. März) zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Die Straße Am Eselsberg war weiträumig abgesperrt. Die Ermittler hielten sich zunächst mit Angaben bedeckt. Gegen 21 Uhr gaben Polizei, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt (LKA) bekannt: Ein 58-Jähriger wurde getötet, weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Ein Mann wurde durch Schüsse der Polizei verletzt. Anwohner reagierten schockiert auf den Vorfall.

Über Notruf sei die Polizei zunächst gegen 17.15 Uhr wegen eines mutmaßlichen Tötungsdelikts verständigt worden, so die Ermittler in ihrer Pressemitteilung. Umgehend sei der Einsatzort mit starken Kräften angefahren worden. Die erste ankommende Streife sei dabei in der Straße Am Eselsberg auf einen blutverschmierten Mann getroffen. Dieser habe ein Messer in seiner Hand gehalten und soll nach Ermittlerangaben die Beamten sofort angegriffen haben.

58-Jähriger am Ulmer Eselsberg getötet: Polizei schießt auf mutmaßlichen Täter

Die eingesetzten Polizeikräfte hätten dann von ihrer Dienstwaffe Gebrauch machen müssen, heißt es weiter. Durch die Schussabgabe sei der Mann verletzt worden. Verschiedene Anwohner hatten unserer Redaktion von zwei Knallgeräuschen berichtet, die sich wie Schüsse oder Böller anhörten. Wie oft die Polizei geschossen hat, wird seitens der Ermittler nicht mitgeteilt. Offen bleibt auch, wo und wie schwer die Person getroffen wurde. Nach einer Erstversorgung durch den hinzugerufenen Rettungsdienst sei der 54-Jährige in ein Krankenhaus verbracht worden, wo er noch in den Abendstunden operiert wurde.

Am Ulmer Eselsberg ist am Sonntagabend ein 58-jähriger Mann getötet worden, zwei Frauen wurden schwer verletzt. Mutmaßlicher Täter ist ein 54-jähriger Nachbar. Dieser wurde durch Polizeischüsse verletzt. Video: Michael Kroha

Die Ermittler gehen nach ihren bisherigen Erkenntnissen davon aus, dass jener 54-Jährige zuvor in einer Wohnung mehrere Personen mit einem Messer angriff. Ein 58-Jähriger erlitt dabei tödliche Verletzungen. Zwei Frauen wurden mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Hintergründe des Tötungsdelikts am Ulmer Eselsberg sind noch unklar

Die Hintergründe dieser Tat sind bislang unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen, teilen Polizei, Staatsanwaltschaft und LKA noch am Abend mit. Der Tatort sei nach wie vor weiträumig abgesperrt. Die kriminaltechnischen Maßnahmen würden weiterhin andauern.

In Abstimmung mit der sachleitenden Staatsanwaltschaft Ulm führt das LKA die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Ermittlungen zum Tötungsdelikt werden von der Ulmer Kriminalpolizei geführt.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten am frühen Sonntagabend nach einem Tötungsdelikt an den Ulmer Eselsberg aus. Foto: Thomas Heckmann

Vor Ort hatten Anwohner unserer Redaktion berichtet, dass sich ein Streit auf der Straße in ein Wohnhaus verlagert habe. Zahlreiche Streifenwagen waren seit circa 17.30 Uhr im Einsatz. Auch vier Rettungswagen, zwei Notärzte und mehrere Notfallseelsorger kamen an den Ulmer Eselsberg.

Mann am Ulmer Eselsberg getötet: Polizei zeichnet Konturen eines Fahrzeuges nach

Auf der Straße, wo mutmaßlich der Streit begann, hat die Polizei unter anderem die Konturen eines Fahrzeuges angezeichnet. Kleidungsstücke lagen auf der Fahrbahn. In einem rund 100 Meter entfernten Wohnhaus waren die Rettungskräfte ebenfalls im Einsatz, die Polizei sperrte die Umgebung des Wohnblocks weiträumig ab.

Beamte des Kriminaldauerdienstes führten erste Vernehmungen durch, die Spurensicherung sicherte schon im Treppenhaus Spuren der Streitigkeiten. Ein Team des Landeskriminalamtes (LKA) soll noch in der Nacht mit einem 3D-Laserscanner am Tatort eintreffen, um diesen millimetergenau zu vermessen und eine Tat-Rekonstruktion zu erleichtern. Aus Polizeikreisen heißt es, es seien aufgrund des größeren Einsatzes Beamte aus dem Feierabend zurück in den Dienst gekommen.

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.