Messerattacke von Aschaffenburg Aschaffenburg am Tag danach: „Ich fühle, als wäre mein eigenes Kind gestorben“

Am Tag nach der Messerattacke trauern die Menschen in Aschaffenburg gemeinsam um die Toten. Man fühlt sich an andere Bluttaten erinnert. Und in München sagt Ministerpräsident Markus Söder: „Es reicht!“