Erhöht die katholische Kirche die Hürden für Entschädigung?

Martha Stark (Name geändert) versteht die Welt nicht mehr, wieder einmal. Das ehemalige Heimkind des Sonderschul-Kinderheims „Haus Maffei“ im oberbayerischen Feldafing hatte unter anderem dem längst gestorbenen Feldafinger Pfarrer schwere Missbrauchsvorwürfe gemacht, das für ihn zuständige Bistum Augsburg hielt ihre Schilderungen für plausibel. Stark wurden finanzielle „Leistungen in Anerkennung des erlittenen Leids“ von mehreren Zehntausend Euro zugestanden. Doch sie erhebt weitere massive Vorwürfe gegen weitere katholische Geistliche, auch des Erzbistums München und Freising. Dort aber stockt ihr Verfahren – und das, so meint sie, habe nicht mit ihrem Fall allein zu tun.

