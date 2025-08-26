Icon Menü
Mit 200 km/h über A3 in Bayern: Raser überholt Polizei auf Seitenstreifen

Niederbayern

Mit über 200 km/h über die A3: Raser überholt Zivilstreife auf Seitenstreifen

Mit einer hohen Geschwindigkeit überholte ein junger Mann mehrere Autos auf dem Seitenstreifen der A3 – darunter auch eine Zivilstreife.
Von Franziska Hubl
    • |
    • |
    • |
    Der 23-Jährige musste Führerschein und Wagen abgeben.
    Der 23-Jährige musste Führerschein und Wagen abgeben. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Dieses Überholmanöver ist gehörig schiefgegangen: Mit mehr als 200 Kilometern pro Stunde raste ein Autofahrer an einer Zivilstreife vorbei – auf dem Standstreifen. Die Polizisten waren nach Ermittlerangaben am Freitag auf der A3 in Richtung Passau bei Bogen im Landkreis Straubing-Bogen in einem zivilen Fahrzeug unterwegs. Der 23-Jährige näherte sich in viel zu hohem Tempo von hinten.

    Auf Bayerns Autobahnen ist derzeit viel los: Durch die Sommerferien ist regelmäßig Stau auf den Straßen – besonders in Richtung Italien. Auch laut aktueller Stauprognose des ADAC wird es am letzten August-Wochenende wieder staureich. Denn einige Urlauber treten ihre Rückreise an.

    Mit 200 km/h über die A3: Polizei nimmt Verfolgung auf

    Die Beamten wichen dann mit ihrem Fahrzeug nach links aus; der Wagen fuhr hingegen auf den Standstreifen und überholte dort drei Fahrzeuge. Mit Blaulicht und Martinshorn verfolgten die Polizisten den jungen Mann aus dem Landkreis Regensburg. Nach Angaben der Polizei hatten die Beamten den Wagen schließlich an einer Raststätte angehalten.

    Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und das Auto. Gegen den 23-Jährigen laufen nun Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens. (mit dpa)

