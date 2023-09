Frau seit zehn Monaten vermisst: Polizei durchsucht Wald

Im November verschwand eine 39-jährige Frau aus Unterhaching. Seitdem fehlt von ihr jede Spur – bis jetzt. Die Polizei durchsucht aktuell den Perlacher Forst.

Seit mehr als zehn Monaten wird eine damals 39-Jährige aus Unterhaching bei München schon vermisst. Jetzt durchsucht die Polizei ein Waldgebiet am Stadtrand. Es werden im Perlacher Forst Orte näher betrachtet, die bei einer Suche mit Drohnen aufgefallen seien, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstag.

Suche im Perlacher Forst: Frau seit November 2022 vermisst

Die Frau ist seit einem Streit mit ihrem Mann verschwunden. Das letzte Mal wurde sie am 5. November beim Einkaufen in einem Supermarkt in Unterhaching gesehen. Seitdem fehlte jede Spur von ihr. Wie die Polizei berichtet, verliefen bislang alle Überprüfungen im Bezug auf mögliche Aufenthaltsorte ergebnislos. "Aufgrund der Gesamtumstände wird hier nun wegen Verdacht eines Gewaltdeliktes ermittelt", so die Polizei.

Seit den 5. November 2022 wird Vanessa Huber aus Unterhaching vermisst. Foto: Polizeipräsidium München

Vermisste aus Unterhaching: Zeugenaufruf der Polizei

Der Fall wurde im Januar bei "Aktenzeichen XY..." vorgestellt. Die Polizei hatte zudem zehn Tage nach dem Verschwinden der Frau einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Die Ermittler fragen:

Wer hat die 39-Jährige in der Zeit ab Samstag, 05. November 2022 nach 16.40 Uhr gesehen?

Wer kann ansonsten Angaben zu den Lebensumständen der 39-Jährigen machen?

Wer hat sonstige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vermisstenfall stehen könnten?

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, unter der Telefonnummer 089/2910-0 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie dazu auch