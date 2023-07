Vermisste in Augsburg und Schwaben: Wer hat diese Personen gesehen?

Menschen verschwinden plötzlich und kehren nicht wieder zurück. Solche Fälle gibt es auch in Augsburg und Schwaben – aktuell sind es zehn Stück. Ein Überblick über die Vermissten.

Immer wieder verschwinden Menschen. Oft kehren sie von selbst wieder zurück, in manchen Fällen tauchen sie aber erst lange Zeit später wieder auf. Doch auch das ist nicht immer der Fall. In Bayern gibt es aktuell etwa 50 öffentliche Fahndungen nach Vermissten, im Regierungsbezirk Schwaben sind es derzeit zehn. In dieser Übersicht finden Sie alle Vermisstenfahndungen mit Links zu Bildern und Beschreibungen der Personen. Das Alter der Personen bezieht sich auf den Zeitpunkt ihres Verschwindens.

Seit dem 17. Juli 2023 wird ein 19-Jähriger aus Kempten. Er hatte sich einen Tag zuvor mit einem Bekannten in einem Gasthof in Erding getroffen. Anschließend fuhr er von dort aus mit einem Fahrrad davon. Den letzten Kontakt zu ihn gab es am Abend des 17. Juli via Handy. Danach scheiterte alle weiteren Kontaktversuche.

Schwaben: Vermisste aus dem Jahr 2022

In Oberstdorf ist am 28. August 2022 ein Kurgast verschwunden. Der 63-Jährige aus Rheinland-Pfalz war von einem Hotel aus zu einer Bergtour mit unbekanntem Ziel aufgebrochen. Seitdem ist er nicht mehr zurückgekehrt. Die Polizei schließt einen Unglücksfall oder ein medizinisches Problem nicht aus.

Seit dem 21. Mai 2022 wird ein 14-Jähriger aus Buchloe vermisst. Der Junge verließ nach einem Familienstreit die Wohnung und kehrte nicht wieder zurück. Er ist ein Geflüchteter aus der Ukraine und hatte zum Zeitpunkt seines Verschwindens keinerlei Deutschkenntnisse. Auch Bargeld hatte er wohl nicht dabei. Als die Polizei die Vermisstenmeldung veröffentlichte, ging sie davon aus, dass er sich möglicherweise im Raum Augsburg aufhält. Er könnte mit dem Zug dorthin gefahren sein.

Ein 58-Jähriger aus Augsburg wird seit dem 6. Mai 2022 vermisst. Er war bei einer medizinischen Behandlung im Universitätsklinikum Augsburg gewesen. Dieses hatte er unbemerkt verlassen. Der 58-Jährige leidet unter starker Demenz.

Am 31. März 2022 ist ein 57-Jähriger aus einer Pflegeeinrichtung in Pfronten verschwunden und seitdem nicht wieder zurückgekehrt. Der Mann könnte per Anhalter unterwegs gewesen sein. Möglicherweise ist er orientierungslos und benötigt Hilfe. Er ist zudem auf Medikamente angewiesen.

Schwaben: Diese Personen werden seit 2021 vermisst

Sei dem 22. Juli 2021 wird eine 85-jährige Bewohnerin eines Seniorenzentrums in Elchingen vermisst. Die Frau war zu Fuß mit Schlafanzughose und Schlappen unterwegs. Die Polizei schließt nicht aus, dass sie sich auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln fortbewegt hat.

Einen deutschlandweit bekannten Vermisstenfall gab es im Herbst 2021. Seit dem 16. Oktober wird eine Elfjährige aus Holzheim-Eppisburg vermisst. Das Mädchen war am Wohnhaus ihrer Pflegefamilie zum Joggen aufgebrochen und nicht wieder zurückgekehrt. Die Polizei schließt nicht aus, dass ihre leiblichen Eltern etwas mit dem Verschwinden des Mädchens zu tun haben. Möglicherweise befindet sie sich inzwischen in Tschechien. Anhänger der "Zwölf Stämme" teilten kurz nach dem Verschwinden der Elfjährigen mit, dass es dem Mädchen gut gehe und es sich bei seinen Eltern befinde.

Vermisste im Schwaben aus dem Jahr 2020

Im Bereich Oberstdorf ist am 17. Februar 2020 ein 55-jähriger Skitourengeher verschwunden. Er hatte das Zimmer seiner Unterkunft verlassen und sich am Tag danach offenbar noch im Bereich Nebelhorn/Schneck und Ifen aufgehalten. Danach verliert sich die Spur des 55-Jährigen.

Seit dem 31. Januar 2020 wird ein 30-jähriger rumänischer Staatsangehöriger aus Kötz im Landkreis Günzburg vermisst. Die Polizei schließt ein Gewaltverbrechen nicht aus. An der Günz wurde der Rücksack des 30-Jährigen gefunden. Trotz mehrerer großer Suchaktionen konnte der Vermisste nicht gefunden werden. Auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" wurde der Fall gezeigt, trotzdem konnte der Mann bislang nicht gefunden werden.

Ein 51-Jähriger wird im Kreis Dillingen an der Donau vermisst. Die Polizei geht von einer "geplanten Abwesenheit" aus. Nähere Informationen zu diesem Fall sind nicht bekannt.