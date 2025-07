Neuer Termin: Halteausfälle bei S-Bahn und Regionalzügen bleiben noch bis Mitte Juli

Wegen Reparaturarbeiten muss die Bahnstrecke zwischen München-Giesing und Holzkirchen noch mehrere Wochen lang gesperrt bleiben. Das verkündeten der Nahverkehrsanbieter Bayerische Regiobahn (BRB) und die Deutsche Bahn Ende letzten Monats. Die Einschränkungen bestehen bereits seit dem 27. Juni. Die Dauer der Störung war zunächst nicht bekannt. Nun nannten die Verantwortlichen einen neuen Termin, bis wann die Strecke wieder frei sein soll.

Halteausfälle zwischen Giesing und Holzkirchen: Grund sind Weichenarbeiten

Grund für die Instandsetzungsarbeiten sind laut den Unternehmen Reparaturen von mehreren Weichen in Unterhaching und Deisenhofen. Betroffen sei die Linie S 3 der Münchner S-Bahn sowie der Regionalverkehr zwischen der oberbayerischen Region und der Landeshauptstadt. Folgende Halte könnten vorerst nicht angefahren werden.

Holzkirchen

Deisenhofen

München-Giesing

Wie die Deutsche Bahn schreibt, wenden die Züge der S-Bahn-Linie S 3 bis zum Abschluss der Reparaturen bereits in Giesing. Um weiter nach Deisenhofen und Holzkirchen zu gelangen, sei ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Zwischen Giesing und Holzkirchen würden alle 20 Minuten Ersatzbusse verkehren. Im Zehn-Minuten-Takt fahre die S 3 außerdem nur zwischen den Halten Maisach und Ostbahnhof.

Neben der S-Bahn betreffen die Bauarbeiten auch den Regionalverkehr

Auch die Regionalzüge der Linien RB 55, RB 56, RB 57 und RB 58 würden in Holzkirchen vorzeitig wenden und ins Oberland beziehungsweise Mangfalltal zurückkehren, schrieb die BRB in einer Mitteilung.

Von Deisenhofen über Solln nach München könnten Reisende, sowie Pendlerinnen und Pendler allerdings stündlich mit einem Zug der RB 58 gelangen. Diese Linie könnten Fahrgäste in die Landeshauptstadt auch nutzen und bis zum Halt Kreuzstraße fahren, von wo aus sie mit der S 5 weiter nach München-Ost gelangen könnten.

Abschluss der Weichenreparaturen laut Deutscher Bahn zur Mitte Juli erwartet

Die InfraGO der Deutschen Bahn arbeite einer aktuellen Mitteilung zufolge „mit Hochdruck“ daran, dass der Zugverkehr auf der Strecke wieder aufgenommen werden könne. Derzeit werde damit gerechnet, dass die S 3 im Laufe des Donnerstags, der 10 Juli, wieder zwischen Giesing und Deisenhofen fahren werde. In der Woche darauf könne demnach auch der Abschnitt zwischen Deisenhofen und Holzkirchen in Stand gesetzt werden. Ab Donnerstag, den 17. Juli, sollen die S 3 und alle Regionalzüge der BRB also wieder planmäßig fahren. Zwischenzeitlich hatte die Bahn mit einer Beeinträchtigung auf der Strecke bis Ende Juli gerechnet.

Bis zum Abschluss der Reparaturen empfehlen BRB und Bahn laut Deutscher Presse-Agentur nur besonders dringende Fahrten zwischen Giesing und Holzkirchen anzutreten. Der Ersatzverkehr könne die Kapazitäten der ausfallenden Zuglinien nach München nicht vollständig ausgleichen, heißt es in dem Agenturbericht. In jedem Fall empfehlen sowohl die BRB als auch die Bahnreisenden, ihre Verbindungen kurzfristig zu überprüfen.