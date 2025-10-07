Hier gibt es im Herbst Baustellen bei der Münchner S-Bahn

Nach dem Oktoberfest wird an den Münchner S-Bahnstrecken wieder gebaut. Die DB Infrago, das Bahninfrastrukturunternehmen der Bahn, plant ab 10. Oktober umfassende Maßnahmen, besonders an den Wochenenden und in den Ferien. Fahrgäste müssten sich auf geänderte Fahrpläne einstellen, teilt das Unternehmen mit. Informationen zu den Verbindungen gibt es im Internet auf den Seiten der Bahn und in den entsprechenden Apps. Wir listen auf, welche Strecken betroffen sind.

Baustellen bei der S-Bahn München: Das sollten Pendler wissen

Die gesamte Stammstrecke wird für das turnusmäßige Instandhaltungswochenende von Freitag, 17. Oktober um 22.20 Uhr bis Montag, 20. Oktober um 4.40 Uhr gesperrt. Außerdem werden die Gleise rund um den Ostbahnhof gesperrt, sodass nur die S8 den Ostbahnhof anfährt. Laut DB gibt es folgende Einschränkungen:

S1 : Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof (ab/bis Moosach ohne Zwischenhalt und nur alle 20 bis 40 Minuten).

S2 : Fährt im westlichen Bereich im Halbstundentakt zwischen Petershausen und Heimeranplatz (U5) sowie als Pendelverkehr im regulären Takt zwischen Altomünster und Dachau. Im östlichen Bereich fährt die S2 nur zwischen Riem und Erding. Zwischen Ostbahnhof und Riem besteht Ersatzverkehr.

S3 : Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Giesing (U2) und Holzkirchen.

S4 : Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

S5 : Fährt nur zwischen Kreuzstraße und Giesing (U2).

S6 : Fährt nur zwischen Tutzing und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Trudering (U2) und Ebersberg. Zwischen Ostbahnhof und Trudering (U2) besteht Ersatzverkehr.

S8 : Fährt zwischen Pasing und Ostbahnhof über den Südring ohne Zwischenhalt. Außerdem entfällt der Halt Leuchtenbergring.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof wird es Ersatzbusse geben, die an allen Bahnhöfen halten.

Instandhaltungswochenende bei der S-Bahn München: Viele kleine Baustellen

Über 80 Baumaßnahmen sollen über das Instandhaltungswochenende durchgeführt werden. Unter anderem werden Schienen und Schwellen erneuert, Rolltreppen erneuert, Leuchtmittel an Bahnsteigen getauscht und Kabel für die zweite Stammstrecke verlegt.

In den Herbstferien wird zwischen Freitag, 31. Oktober um 22.20 Uhr, und Montag, 10. November um 4.40 Uhr, der Abschnitt zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke gesperrt. Grund sind signaltechnische Arbeiten und Abnahmen für die Sendlinger Spange in Laim, die in den Herbstferien in Betrieb gehen soll. Fahrgäste sollen die Strecke künftig als Alternative zur Stammstrecke nutzen können. Die Bahn informiert über folgende Einschränkungen im genannten Zeitraum:

S1 : Fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Moosach (U3).

S2 : Fährt im Westen regulär zwischen Altomünster und Dachau sowie halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof (ohne Zwischenhalt ab/bis Obermenzing). Im Osten fährt die S2 nur zwischen Hackerbrücke und Erding.

S3 : Fährt nur zwischen Mammendorf und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Holzkirchen.

S4 : Fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing.

S5, S7 : Die beiden Linien werden miteinander verbunden und fahren somit durchgehend zwischen Wolfratshausen und Kreuzstraße.

S6 : Fährt nur zwischen Tutzing und Heimeranplatz (ohne Zwischenhalt ab/bis Pasing) sowie zwischen Ostbahnhof und Ebersberg.

S8 : Fährt nur zwischen Herrsching und Pasing sowie zwischen Donnersbergerbrücke und Flughafen.

S-Bahn München: Einschränkungen zwischen Oktober und Dezember

Zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke werden Ersatzbusse im Fünf-Minuten-Takt eingesetzt. In der Nacht vom 1. auf den 2. November gibt es außerdem Ersatzverkehr auf der S2 zwischen Donnersbergerbrücke und Allach, auf der S3 zwischen Pasing und Olching, auf der S4 zwischen Pasing und Geltendorf und auf der S6 zwischen Pasing und Tutzing. Auf der S8 zwischen Pasing und Herrsching dauert der Ersatzverkehr bis 13 Uhr am 2. November. In der Nacht vom 4. auf den 5. November wird die Stammstrecke gesperrt. Der Ersatzverkehr fährt im Zehn-Minuten-Takt zwischen Ostbahnhof und Pasing.

Die Bahn weist außerdem auf folgende Einschränkungen hin:

Freitag, 10. Oktober (22.20 Uhr) bis Montag, 13. Oktober (5 Uhr): Kein S-Bahn-Verkehr zwischen Giesing und Ostbahnhof. Auf der Stammstrecke fahren nur die Linien S2, S3, S6 und S8. Die übrigen Linien beginnen oder enden vorzeitig oder werden umgeleitet.

Freitag, 24. Oktober (22.20 Uhr) bis Montag, 27. Oktober (5 Uhr): Ersatzverkehr auf der S6 zwischen Trudering und Ostbahnhof. Die S4 fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing. Die S2 hält nicht in Berg am Laim und am Leuchtenbergring.

Freitag, 24. Oktober (21 Uhr), bis Montag, 27. Oktober (4 Uhr): Es besteht Ersatzverkehr auf der Linie S8 zwischen Ismaning und Flughafen im 20-Minuten-Takt.

Weitere Baumaßnahmen folgen im November und Dezember in einigen Teilen des Münchner S-Bahn-Netzes.