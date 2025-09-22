MVV erhöht die Ticketpreise ab Januar 2026 – was Fahrgäste künftig zahlen müssen

Ab 2026 müssen Fahrgäste des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) mehr Geld in die Hand nehmen: zum 1. Januar erhöht er die Fahrpreise, wie er nach einer Sitzung der Gesellschafter im Münchner Rathaus mitteilte. Demnach steigen die Tarife im Durchschnitt um 3,9 Prozent.

Die Preiserhöhungen variieren je nach Art des Tickets. Während Monatskarten im Schnitt rund 4,3 Prozent teurer werden, steigt der Preis für Wochenkarten sogar um 6,1 bis 6,3 Prozent. So kostet etwa eine Wochenkarte der Zone M künftig 23,80 Euro statt 22,40 Euro.

Preiserhöhung beim MVV: Übersicht über neue Ticketpreise

Hier sehen Sie eine Übersicht über eine Auswahl an neuen Ticketpreisen:

Monatskarte Zone M: 71,40 Euro (aktuell 68,40 Euro)

Monatskarte 65 Zone M: 59,50 Euro (aktuell 57 Euro)

Einzelfahrt Zone M: 4,20 Euro (aktuell 4,10 Euro)

Kurzstrecken-Ticket: 2,10 Euro (aktuell 2 Euro)

Kinderfahrkarte: 2 Euro (aktuell 1,90 Euro)

Streifenkarte: 18,70 Euro (aktuell 17,80 Euro)

Gruppen-Tageskarte beispielsweise Zone M-5: 32,60 Euro (aktuell 30,50 Euro)

Single-Tageskarte Zone M: 10,10 Euro (aktuell 9, 70 Euro)

Fahrrad-Tageskarte: 3,70 Euro (aktuell 3,50 Euro)

Nicht für alle Tickets gibt es Preiserhöhungen. Einige bleiben gleich oder sinken sogar. So bleibt etwa der Ticketpreis für die Monatskarte S gleichbleibend. Auch der Preis für das 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler sowie Azubis bleibt gleich. Die Preise für die Tickets der Zonen 2 bis 12 im Umland Münchens sinken hingegen laut MVV für Fahrten innerhalb einer einzelnen Zone: Statt zwei Streifen genügt künftig einer auf der Streifenkarte. Der Preis für Einzelfahrten innerhalb einer Zone in den Zonen 2-12 sinkt von 4,10 Euro auf 2,70 Euro. Günstiger werden auch Einzelfahrkarten und Tageskarten in einer Zone.

Was sich im MVV ab 2026 noch ändert

Das Tarifgebiet des MVV wächst zum neuen Jahr um die Landkreise Mühldorf am Inn, Landshut (inklusive Stadt Landshut) und Garmisch-Partenkirchen. Abonnements für Zeitkarten werden zudem in Zukunft nur noch in monatlicher Zahlungsweise angeboten. Wer eine Single-Tageskarte hat, kann zudem kostenlos Kinder mitnehmen.

Zudem planen der Augsburger und der Münchner Verkehrsverbund eine Fusion. Wir haben eine Übersicht erstellt, welche Vorteile das den Fahrgästen bringen soll. Die Gespräche zur Fusion laufen; ein konkretes Datum steht aber bislang noch nicht fest. Ziel der Verhandlungen ist derzeit, den gemeinsamen Verbund zum 1. Januar 2027 starten zu lassen.

Weitere Informationen wie etwa zu den hier nicht aufgeführten Ticketpreisen finden Interessierte auf der Website des MVV.