München

17:57 Uhr

Was kostet ein Bau-Stopp beim Großprojekt Stammstrecke?

Der Bau einer zweiten Stammstrecke in München entwickelt sich zum Debakel.

Plus Grüne, SPD und FDP überschütten die Staatsregierung förmlich mit Fragen zu den Kostensteigerungen und Bauzeitverzögerungen bei dem milliardenschweren Verkehrsprojekt. Das ist der aktuelle Stand.

Von Uli Bachmeier

Im Streit um Kostenexplosionen und Bauzeitverzögerungen bei der zweiten Stammstrecke für die S-Bahn in München lassen Grüne, SPD und FDP im Landtag nicht locker. Die drei Oppositionsparteien haben den Verdacht, dass Probleme bei dem Milliardenprojekt vertuscht und verschleiert wurden und konfrontieren die Staatsregierung mit einer ganzen Serie von Fragen. Gleichzeitig wird mit Spannung erwartet, ob ein Treffen zwischen Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) an diesem Mittwoch in Berlin belastbare Ergebnisse bringen wird.

