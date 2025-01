Ein wenig Symbolpolitik schadet nicht

Wenn in deutschen Gemeinden über die Ehrenbürgerwürde für Adolf Hitler debattiert wird, greifen vor allem internationale Medien das nur zu gerne auf. „Hitler verliert Ehrenbürger-Titel in deutschem Dorf“, schreibt dann beispielsweise der britische Guardian. Das ist so formuliert natürlich Blödsinn. Seit 1945 ist Hitler in keiner deutschen Gemeinde mehr Ehrenbürger - Punkt. Damit kann er sie auch nicht mehr verlieren.

Und doch ist es sinnvoll, sich dieser Debatte zu stellen. Nicht ohne Grund haben die allermeisten Städte und Gemeinden trotz juristischer Redundanz beschlossen, Hitler den Titel abzuerkennen. Sie wollten zeigen: Die Entscheidung war falsch, wir distanzieren uns. Das mag man für überflüssig halten – für Symbolpolitik, die real nichts verändert. Aber man kann auch andersherum argumentieren: Was soll so falsch und überflüssig daran sein, Symbole gegen Faschismus und Gewaltherrschaft zu setzen?

Gerade in einer Zeit des erstarkenden Rechtsextremismus sollte man sich mit der NS-Geschichte auseinandersetzen

Klar, die Geschichte wird man damit nicht ungeschehen machen. Das ist aber ein häufiges Problem in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Man könnte dieses Argument gegen fast jede Form der Aufarbeitung hervorbringen. Doch gerade in einer Zeit des erstarkenden Rechtsextremismus ist es wichtig, sich mit den Entscheidungen aus der Nazizeit auseinanderzusetzen – auch und vor allem in der eigenen Gemeinde. Egal wie unbedeutend diese Entscheidungen zunächst erscheinen mögen.