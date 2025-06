Langes Wochenenende in Bayern bringt warmes und sonniges Wetter

Noch am Sonntag suchten Bayern zahlreiche Gewitter und Schauer heim. Hinter der österreichischen Grenze kamen sogar drei Bergsteiger ums Leben, als ein Blitz einschlug. Zuvor ächzte Bayern bei Temperaturen bei teilweise 35 Grad unter der ersten Hitzewelle des Jahres. Nach sonnigem Auftakt in die neue Woche steht nun ein langes Wochenende mit Feiertag am Donnerstag an. Wie steht es um die Wetteraussichten für die nächsten Tage? Ist wieder mit Wetterwarnungen oder sogar Unwettern zurechnen?

Wetterprognose: Sonne und leichte Bewölkung wechseln sich in Bayern ab

Schon Montag und Dienstag zeigten sich vor allem sonnig und warm mit nur leichten Quellwolken. Am Mittwoch, 18. Juni, ist noch mehr Sonnenschein angesagt. In Franken und der Oberpfalz wird es teilweise stark bewölkt, im Süden Bayerns dagegen kaum. Das Thermometer klettert auf warme 26 bis 31 Grad.

In den kommenden Tagen sieht es ähnlich aus: Sonnenschein und Quellwolken wechseln sich ab. Am Donnerstag, 19. Juni, ist es im Norden Bayerns sonniger als im Süden, dort wird es teilweise bewölkt. Bei Temperaturen von 22 bis 29 Grad bleibt es sommerlich warm – im Bayerischen Wald und in der Fränkischen Alb besteht allerdings auch Schauerrisiko.

Auch am Freitag, 20. Juni, bleibt das Wetter sommerlich. Neben viel Sonne gibt es nur ein paar Wolken und leichten Wind. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 28 Grad.

