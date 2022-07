Diese sieben Orte in Augsburg bieten eine Auszeit von der Hitze

Die nächsten Tage werden schweißtreibend. Wie kann man sich abkühlen, außer Baden zu gehen? Wir haben sieben Tipps für heiße Tage in Augsburg.

Kaufhäuser: Ein Einkaufsbummel bei diesem Wetter? Nein danke, mag man im ersten Moment meinen. Doch dank Klimatisierung herrschen in den meisten Kaufhäusern verlockend kühle Temperaturen. Ein Test in der City-Galerie am Montagnachmittag ergibt: In der Ladenstraße des Einkaufszentrums kann man es bei 23 Grad gut aushalten. Und auch in der Altstadt mit ihren Kanälen, Cafés und Eisdielen finden sich angenehm schattige Plätzchen.

Kino: Eine kühle Atmosphäre bieten auch die Kinos in Augsburg, wie das Liliom, in welchem die Temperatur "im Sommer konstant bei angenehmen 21 Grad gehalten wird", wie der Geschäftsführer Michael Hehl bestätigt. Auch in anderen Kinos wie dem Cinemaxx oder Cineplex wird die Temperatur bei etwa 22 Grad gehalten, "was tatsächlich derzeit von unseren Gästen sehr begrüßt wird", wie die Theaterleiterin des Cineplex Nicola Pausch weiß. Hier kann man einen Film im bequemen Sessel genießen und dabei Popcorn naschen, während nur die Darsteller auf der Leinwand schwitzen. Auch die Sonnenbrandgefahr hält sich in Grenzen.

Die Cityflex-Straßenbahnen in Augsburg sind klimatisiert

Straßenbahn: Was wie ein schlechter Scherz klingt, ist tatsächlich ein guter Rat. Wer schon mal nach der Arbeit mit der Tram im Sommer nach Hause gefahren ist, weiß, wie stickig und heiß das sein kann. Wer sich aber die richtige Straßenbahn rauspickt, der kann unter guten klimatischen Bedingungen durch die Stadt fahren. Die Cityflex-Bahnen - aktuell der neueste Typ und auffällig durch die gelben Haltestangen - sind klimatisiert.

Der Test am Montag auf der Linie 2 in der Innenstadt zeigt: Drinnen ist es spürbar kühler als draußen - auch wenn immer wieder ein Schwall warme Luft nach innen kommt. Auch fast alle Linienbusse der Stadtwerke sind nach Angaben von Pressesprecher Jürgen Ferrg inzwischen mit einer Klimaanlage ausgestattet. Mit dem Neun-Euro-Ticket könne man die Stadt nicht nur günstig "erfahren", meint er, sondern dabei auch abkühlen.

Im Dom kann man es bei 24 Grad gut aushalten. Foto: Annette Zoepf

Kirche: Wie wäre es mit Entspannung für Körper und Seele? Zu den Sehenswürdigkeiten in der Stadt zählt unter anderem auch der Augsburger Dom. Das Thermometer misst Montagnachmittag an die 36 Grad vor dem Dom - und nur angenehme 24 Grad hinter den dicken Mauern des alt-ehrwürdigen Bauwerks. Nicht nur dieses Gotteshaus bietet an warmen Tagen Zuflucht: In der Innenstadt bietet etwa die Barfüßerkirche, die Kirche St. Anna und St. Moritz ebenfalls Temperaturen, bei denen es sich aushalten und zur Ruhe kommen lässt.

Kältesauna: Bei Temperaturen von unter Minus 100 Grad einige Minuten "entspannen und einfach mal die Seele baumeln lassen"? Bei den sommerlichen Temperaturen scheint diese Möglichkeit, für die Kältesauna-Anbieter mit diesen Worten wirbt, nicht nur etwas für die Hartgesottenen zu sein, sondern für alle, die der Hitze für einige Momente entfliehen möchten. Hautstraffung und Gewichtsreduktion sollen als positiver Nebeneffekt auch eintreten, auch Schmerzlinderung wird von manchen Anbietern versprochen. Angeboten wird der kalte Genuss beispielsweise von der Kältesauna in der "Zeitinsel" in der Schertlinstraße und dem Unternehmen Cryoboost in der Pröllstraße.

Bei -196 Grad drei Minuten entspannen und einfach mal die Seele baumeln zu lassen -dazu trägt man kuschelige dicke Stiefel und Handschuhe Foto: Annette Zoepf

Exit-Games: Eine Stunde mit Freunden in einem Raum eingesperrt sein und dabei Rätsel zur Öffnung des Türschlosses lösen - das passt hervorragend zum Sommer, wenn man mal genug von Somme und Wärme hat. Viele Anbieter haben klimatisierte Räume. "Wenn es draußen 30 Grad ist, dann haben unsere Räume etwa 20 Grad", sagt Maria Kotova, die im Team von EscapeGame München und Augsburg mitarbeitet. Die Frage ist nur: Will man sich überhaupt befreien, wenn es so angenehm kühl ist - und draußen brüllend heiß?

Der Siebentischwald bietet auch bei heißen Temperaturen eine Abkühlung

Siebentischwald: Im Stadtwald und in anderen Wäldern in und um Augsburg herrschen auch im Sommer frische Temperaturen, sodass man bei einem Spaziergang oder Picknick der Hitze entkommen kann. Im Augsburger Stadtwald spenden die Bäume nicht nur Schatten, es ist auch meist bis zum nächsten kühlen Bach nicht weit. Empfehlenswert ist insbesondere die rund sieben Kilometer lange Neun-Bäche-Tour, bei welcher man an passenden Stellen die Füße ins kühle Nass halten kann. Start dafür ist an der Sportanlage Süd. Mehr Informationen finden Interessierte auf der Homepage www.wasserleben-augsburg.de.