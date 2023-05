‘Ndrangheta

Nach der Mafia-Razzia keine Entwarnung im Allgäu und in Augsburg

Mit einem Großeinsatz ging die Polizei auch in Bayern gegen Mitglieder der italienischen Mafia 'Ndrangheta vor.

Plus Am Mittwoch gelang der Polizei ein Schlag gegen die ‘Ndrangheta. Zwar gab es in der Region keine Durchsuchungen. Aber Experten sagen: Auch hier sind Mafiosi aktiv.

108 Festnahmen in ganz Europa, vier davon in München und im Umland: Mit der Operation "Eureka" ist der Polizei am Mittwoch ein großer Schlag gegen die kalabrische ‘Ndrangheta-Mafia gelungen. Sie gilt aktuell als gefährlichste Mafia-Gruppierung in Deutschland. Weder Nordschwaben noch das Allgäu war von der Operation betroffen. Entwarnung für die Region gibt es jedoch nicht.

Beispielsweise Allgäu. Dort seien, „wie in fast jeder anderen Region in Deutschland auch", Mitglieder der weltweit vernetzten Mafia-Organisation aktiv, sagt eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten. „Allein die verkehrstechnisch günstige Lage des Allgäus mit seiner Nähe zu Italien zieht Mitglieder der italienischen Organisierten Kriminalität an“, sagt sie. Die Region diene sowohl Angehörigen als auch Unterstützern oft „als Flucht-, Ruhe-, Rückzugs- und Investitionsraum“, sagt die Polizei.

