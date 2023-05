Razzia gegen 'Ndrangheta-Mafia – das ist die größte Mafia-Gruppe der Welt

Eine Großrazzia gegen die Mafia sorgt weltweit für Schlagzeilen. Das Ziel: die 'Ndrangheta. Doch was steckt hinter der Mafia-Gruppierung und wie mächtig ist sie?

Es war der wohl größte Schlag, welcher gegen die 'Ndrangheta-Mafia bislang gelungen ist. Am Mittwoch fanden in Ländern auf der ganzen Welt Großrazzien gegen die Organisation statt, welche mit organisiertem Verbrechen im großen Stil in Verbindung gebracht wird. In Panama, Brasilien, Italien, Portugal, Spanien, Frankreich, Slowenien, Rumänien, Belgien und Deutschland wurden unzählige Objekte durchsucht und Verdächtige festgenomen. Die Operation "Eureka" war von einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe über fast vier Jahre geplant worden. Doch was ist die 'Ndrangheta überhaupt? Woher kommt sie? Und wie mächtig ist sie? Wir haben Antworten zusammengetragen.

Was ist die 'Ndrangheta?

Die 'Ndrangheta stellt eine Mafia-Organisation aus Italien dar, welche international tätig ist. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass sie derzeit die "relevanteste Mafia-Gruppierung" der Welt darstellt. Die Mafia ist in Europa sehr aktiv, aber auch in Russland, Australien, Südamerika und Nordamerika präsent.

Woher kommt die Mafia 'Ndrangheta?

Die 'Ndrangheta hat ihre Ursprünge an der südlichen Spitze des italienischen Festlandes. Sie stammt aus Kalabrien und besitzt in der Region viel Einfluss. Das kalabrische Dorf San Luca gilt als inoffizieller Hauptsitz der Gruppierung. Im Rahmen der Großrazzia wurde der Ort von schwer bewaffneten Spezialeinheiten der Carabinieri gestürmt. Kalabrien gilt als ärmste Region Italiens.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wann wurde die 'Ndrangheta gegründet?

Die Wurzeln der Mafia-Gruppe reichen bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. In ihren Anfängen trat sie noch unter dem Namen Picciotteria auf, was übersetzt "die Burschen" bedeutet. In den 1860er-Jahren soll die Organisation für die Fälschung von Wahlen in dem Gebiet Reggio Calabria verantwortlich gewesen sein. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann erste Berichte über regelmäßige Treffen von Mitgliedern auf.

Einer breiteren Öffentlichkeit wurde die 'Ndrangheta erst im Jahr 1955 bekannt, als der kalabrische Schriftsteller Corrado Alvaro den Begriff in der italienischen Zeitung Corriere della Sera verwendete. In den 1950er-Jahren baute die 'Ndrangheta ihre Geschäftsfelder nach und nach aus und professionalisierte die eigenen Strukturen. Das Vorgehen der Gruppierung wurde in der Folge immer gewalttätiger und brutaler, weswegen sei in Italien verstärkt wahrgenommen wurde. Die 'Ndrangheta verdienten ihr Geld zunächst vor allem durch Entführungen.

Welche ist aktuell die größte Mafia der Welt?

Seit Mitte der 1990er-Jahre gilt die 'Ndrangheta als größte und mächtigste Mafia-Gruppe der Welt. Ein italienisches Forschungsinstitut schätzt, dass die Gruppierung rund 60.000 Mitglieder hat, die in etwa 30 Länder vernetzt sind.

Lesen Sie dazu auch

Wie stark ist 'Ndrangheta – und was macht die Mafia-Gruppe?

Die 'Ndrangheta haben sich vor allem dem Drogenhandel verschieben. Der Fokus liegt auf Kokain, das von Südamerika nach Europa und sogar Australien verschifft wird. Die Zusammenarbeit mit südamerikanischen Kartellen und der amerikanischen Cosa Nostra ist eng. Zum Geschäftsmodell gehören zudem Geldwäsche, Korruption, Erpressung, Glücksspiel, Prostitution und der Waffenhandel.

Die Mitglieder besitzen überall auf der Welt Restaurants, Bars, Cafés und Eisdielen, die zur Geldwäsche dienen. Auch in Deutschland.

Wie verbreitet ist die 'Ndrangheta in Deutschland?

Laut der Forscherin Zora Hauser von der Universität Oxford ist Deutschland nach Italien das Land, an dem die 'Ndrangheta ihre größten Aktivitäten haben. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass es mehr als 500 Mitglieder in der Bundesrepublik geben könnte. Die Bundesregierung geht sogar von 1000 Getreuen der 'Ndrangheta aus. Bekannt wurden die Mafiosi der Gruppe im Jahr 2007. Damals wurden vor einem Restaurant in Duisburg sechs kalabrische Männer ermordet. Die Folge eines Konflikts zweier Mafiafamilien.

Wer ist der Anführer von 'Ndrangheta?

Als Boss der 'Ndrangheta galt zuletzt Pasquale Bonavota. Ende April wurde er in der norditalienischen Stadt Genua festgenommen. Der 49-Jährige war einer der meistgesuchten Männer Italiens. 2018 war er in Abwesenheit wegen zwei Morden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden.

Zuvor galt Domenico Oppedisano als Anführer der 'Ndrangheta. Er wurde 2010 bei einer Razzia festgenommen. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits 80 Jahre alt.

Woher kommt der Name 'Ndrangheta?

Das ist nicht gänzlich geklärt. Experten vermuten, dass sich der Name aus dem griechisch-kalabrischen Dialekt ableitet. Im Griechischen bedeutet "andragathia" so viel wie "Tugend" oder "Heldentum". Auch "Männlichkeit" und "Tapferkeit" sind mögliche Bedeutungen.