Nebel über Schwaben: DWD warnt in zwölf Landkreisen vor schlechter Sicht

Spätestens am frühen Freitagmorgen ist in Bayerisch-Schwaben klar: Auch zum Wochenausklang begleitet gebietsweise dichter Nebel all diejenigen, die auf dem Weg zu Arbeit, Schule und Co. sind. Die Aussichten sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zumindest bis zum Mittag vergleichsweise trübe. Ähnlich wie in den Vortagen hat sich eine teils dichte Nebeldecke über insgesamt zwölf Landkreise gelegt. Für diese gibt es eine Wetterwarnung.

Nebel in Bayern: Diese Landkreise haben eine Wetterwarnung

Laut DWD gilt die Warnung seit dem späten Donnerstagabend beziehungsweise frühen Freitag: Nebel sorgt für eingeschränkte Sicht, die nicht weiter als 150 Meter reichen dürfte. Die Schwaden halten sich demnach bis gegen 10 Uhr in den betroffenen Gebieten, ehe sie sich weitgehend aufgelöst haben. Für Autofahrer gelte, Fahrverhalten und Geschwindigkeit entsprechend auch an „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ wie Nebelbänke anzupassen.

In diesen Landkreisen in Bayern gilt die Wetterwarnung wegen Nebels:

Kreis Donau-Ries

Kreis Eichstätt

Stadt Ingolstadt

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm

Kreis Dillingen a.d. Donau

Kreis und Stadt Augsburg

Kreis Aichach-Friedberg

Kreis Dachau

Kreis Günzburg

Kreis Neu-Ulm

Kreis Unterallgäu

Die gute Nachricht fürs Wochenende: Der DWD geht davon aus, dass sich das Wetter ab dann langsam aber sicher umstellt. Während das Wochenende davon profitieren könnte, sehen die Prognosen für die neue Woche jedoch weniger sonnig aus.