Nebel über Schwaben: DWD warnt in zwölf Landkreisen vor schlechter Sicht

Spätestens am frühen Freitagmorgen ist in Bayerisch-Schwaben klar: Auch zum Wochenausklang begleitet gebietsweise dichter Nebel all diejenigen, die auf dem Weg zu Arbeit, Schule und Co. sind. Die Aussichten sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zumindest bis zum Mittag vergleichsweise trübe. Ähnlich wie in den Vortagen hat sich eine teils dichte Nebeldecke über insgesamt zwölf Landkreise gelegt. Für diese gibt es eine Wetterwarnung.
Nebel in Bayern: Diese Landkreise haben eine Wetterwarnung
Laut DWD gilt die Warnung seit dem späten Donnerstagabend beziehungsweise frühen Freitag: Nebel sorgt für eingeschränkte Sicht, die nicht weiter als 150 Meter reichen dürfte. Die Schwaden halten sich demnach bis gegen 10 Uhr in den betroffenen Gebieten, ehe sie sich weitgehend aufgelöst haben. Für Autofahrer gelte, Fahrverhalten und Geschwindigkeit entsprechend auch an „plötzlich auftretende Sichtbehinderungen“ wie Nebelbänke anzupassen.
In diesen Landkreisen in Bayern gilt die Wetterwarnung wegen Nebels:
- Kreis Donau-Ries
- Kreis Eichstätt
- Stadt Ingolstadt
- Kreis Neuburg-Schrobenhausen
- Kreis Pfaffenhofen a.d. Ilm
- Kreis Dillingen a.d. Donau
- Kreis und Stadt Augsburg
- Kreis Aichach-Friedberg
- Kreis Dachau
- Kreis Günzburg
- Kreis Neu-Ulm
- Kreis Unterallgäu
Die gute Nachricht fürs Wochenende: Der DWD geht davon aus, dass sich das Wetter ab dann langsam aber sicher umstellt. Während das Wochenende davon profitieren könnte, sehen die Prognosen für die neue Woche jedoch weniger sonnig aus.
