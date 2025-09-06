Vorsicht auf den Straßen: DWD warnt am Samstagfrüh vor Nebel

Für Samstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region vor Nebelbänken gewarnt. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter eingeschränkt werden, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Augsburg und Teile Schwabens. Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in der Region.

Kreis und Stadt Augsburg

Günzburg

Dillingen a.d. Donau

Donau-Ries

Neuburg-Schrobenhausen

Von der Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, auf der Straße Ausschau nach Nebelbänken zu halten und grundsätzlich vorsichtig zu fahren.

DWD warnt vor Nebel am Samstag: Wetterwarnung gilt bis 9 Uhr

Die Wetterwarnung gilt für Samstag, den 6. September, ab 7.42 Uhr. Spätestens um 9 Uhr morgens sich die Lage dem DWD zufolge wieder normalisiert haben. Vor Nebel warnt die Behörde auch in anderen Gebieten Bayerns, vor allem in Franken und der Oberpfalz.

Bereits für Donnerstagabend berichteten Wetterdienste und Warnapps vor einem schweren Unwetter in der Region. Die Einsatzkräfte befürchteten ein Chaos auf den Straßen. Am Morgen danach konnten Polizei und Feuerwehr jedoch ein positives Fazit ziehen.