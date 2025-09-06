Icon Menü
Nebelwarnung: DWD empfiehlt vorsichtiges Fahren in Augsburg und Schwaben

Wetter

Vorsicht auf den Straßen: DWD warnt am Samstagfrüh vor Nebel

Auf den Straßen in Augsburg und der Umgebung ist am Samstag Vorsicht geboten. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Nebelfeldern und stark eingeschränkter Sicht.
Von Julius Reinmuth
    Am Samstagmorgen bricht sich der Herbst in Form von Nebelbänken bahn. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein.
    Am Samstagmorgen bricht sich der Herbst in Form von Nebelbänken bahn. Autofahrer sollten vorsichtig unterwegs sein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Für Samstagmorgen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) in der Region vor Nebelbänken gewarnt. Teilweise könne die Sichtweite auf weniger als 150 Meter eingeschränkt werden, teilte der Wetterdienst mit. Betroffen sind unter anderem Augsburg und Teile Schwabens. Die Wetterwarnung gilt für folgende Landkreise in der Region.

    • Kreis und Stadt Augsburg
    • Günzburg
    • Dillingen a.d. Donau
    • Donau-Ries
    • Neuburg-Schrobenhausen

    Von der Warnung der Stufe 1 von 4 seien insbesondere Autofahrerinnen und Autofahrer betroffen. Der DWD empfiehlt, auf der Straße Ausschau nach Nebelbänken zu halten und grundsätzlich vorsichtig zu fahren.

    DWD warnt vor Nebel am Samstag: Wetterwarnung gilt bis 9 Uhr

    Die Wetterwarnung gilt für Samstag, den 6. September, ab 7.42 Uhr. Spätestens um 9 Uhr morgens sich die Lage dem DWD zufolge wieder normalisiert haben. Vor Nebel warnt die Behörde auch in anderen Gebieten Bayerns, vor allem in Franken und der Oberpfalz.

    Bereits für Donnerstagabend berichteten Wetterdienste und Warnapps vor einem schweren Unwetter in der Region. Die Einsatzkräfte befürchteten ein Chaos auf den Straßen. Am Morgen danach konnten Polizei und Feuerwehr jedoch ein positives Fazit ziehen.

