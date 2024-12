Termin fürs Derblecken auf dem Nockherberg steht – diesmal unter besonderen Bedingungen

Die Salvator-Probe am Nockherberg ist alljährlich ein Highlight im bayerischen Veranstaltungskalender – 2025 findet der Termin unter außergewöhnlichen Umständen statt: am 12. März 2025, nur knapp zwei Wochen nach der vorgezogenen Bundestagswahl.

Fastenredner Maximilian Schafroth nimmt kurze Zeit später beim berüchtigten Derblecken politische Größen aufs Korn. Die Besonderheit: Das Wahlergebnis wird noch frisch sein und die nächste Bundesregierung dürfte zu diesem Zeitpunkt höchstens in den Startlöchern stehen.

Nockherberg-Derblecken 2025: „Schon ein Blick in die Glaskugel“

Diese Voraussetzung verspricht reichlich Zündstoff für die Fastenrede und das traditionell bissige Singspiel, geschrieben von den Autoren Stefan Betz und Richard Oehmann. Das Team steht vor der Herausforderung, innerhalb kurzer Zeit aktuelle Entwicklungen in der Politik auf die Bühne zu bringen. Zweifellos werden beim Derblecken auf dem Paulaner Nockherberg auch Anekdoten über den Wahlkampf stattfinden, der schon jetzt in Deutschland die Schlagzeilen bestimmt.

Icon Vergrößern Mit dem Verspotten, dem „Derblecken“ von Politikern am Münchner Nockherberg, wird traditionell die Starkbier-Saison in Bayern eröffnet. Foto: Sven Hoppe, dpa Icon Schließen Schließen Mit dem Verspotten, dem „Derblecken“ von Politikern am Münchner Nockherberg, wird traditionell die Starkbier-Saison in Bayern eröffnet. Foto: Sven Hoppe, dpa

„Es ist schon ein bisschen ein Blick in die Glaskugel: Wer wird die Wahl gewinnen? Wer koaliert? Wer wird Minister? Das ist ja am Tag der Aufführung mit großer Wahrscheinlichkeit noch in der Schwebe“, erklärt Betz in einer Mitteilung der Münchner Paulaner-Brauerei, welche das Spektakel veranstaltet.

Nockherberg-Derblecken 2025 nach der Bundestagswahl – nur einmal war es knapper

Der Blick ins Jahr 1983 zeigt eine noch kürzere Zeitspanne zwischen Bundestagswahl und Politiker-Derblecken auf dem Nockherberg: Damals lag sie nur eine Woche vor der Salvator-Probe. Der damalige Fastenredner Walter Sedlmayr begrüßte die versammelten Mandatsträger mit einer fulminanten Eröffnungsrede:

„Sehr geehrte Verbrecher und Verleumder! Werte Lügnerinnen und Lügner! Liebe müde und kalte Krieger, blutige Stümper, Dilettanten“ ...und mehr waren die Worte des mittlerweile verstorbenen Schauspielers. Diese schonungslose Direktheit prägte das Derblecken damals wie heute, wenngleich die anwesenden Politiker gute Miene zum satirisch-bösen Spiel machen. Im Netz existiert ein Mitschnitt:

Nockherberg 2025: Wahlkampf dürfte beim Derblecken im Mittelpunkt stehen

Der aktuelle Wahlkampf liefert nach dem vorzeitigen Scheitern der Ampelkoalition reichlich Stoff: Von hitzigen TV-Duellen bis zu taktischen Wendemanövern ist alles geboten. Was Schafroth und Co. daraus machen werden, bleibt spannend.

Als Fastenredner ist der 39-Jährige für scharfzüngige, aber charmante Spitzen bekannt – und das wird auch beim Nockherberg 2025 gefragt sein, wenn die politische Landschaft von den Wogen des Wahlausgangs geprägt ist. Wie jedes Jahr wird die Aufführung live vom Bayerischen Rundfunk übertragen sowie in der ARD-Mediathek gestreamt.