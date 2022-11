Goldraub von Manching: Polizei findet mögliche Spuren

Plus Drei Tage nach dem Golddiebstahl von Manching erweitert die Polizei ihren Suchradius. Im Umfeld der Tatorte findet sie mögliche Spuren. Ob sie auch zu den Tätern führen?

Die wichtigsten Beweismittel am Tatort haben die Polizeikräfte schnell eingepackt: die Server der Überwachungskamera im ersten Stock des Kelten-Römer-Museums, die zwei zerbrochenen Scheiben der Ausstellungsvitrinen, die durchtrennten Glasfaserkabel einer Telekom-Verteilzentrale, die nur einen Kilometer vom Tatort entfernt liegt und neun Minuten vor dem Golddiebstahl von Manching sabotiert wurde.