Wiesn-Wirte präsentieren offiziellen Krug für das Oktoberfest 2024

Gut zwei Monate, bevor die Wiesn beginnt, haben die Wirte ihren neuen Bierkrug für das Oktoberfest 2024 vorgestellt. Ganz traditionell repräsentiert der Krug die 15 großen Festzelte und zeigt in diesem Jahr Wirtinnen und Wirte gleichermaßen. Darauf habe man ganz genau geachtet, sagte der Sprecher der Wiesn-Wirte Peter Inselkammer bei der Vorstellung des Steingutkrugs. Ganz ausgeglichen ist das Geschlechterverhältnis jedoch nicht. Er zeigt acht Männer und sechs Frauen, für das Löwenbräuzelt posiert ein männlicher Löwe.

Der offizielle Oktoberfestkrug ist längst ein begehrtes Sammlerstück

Entscheidend sei bei dem begehrten Sammlerstück ohnehin weniger „was drauf, sondern was drin ist“, sagte Inselkammer, schließlich locke der wertvolle Inhalt die Menschen auf die Wiesn. Das Festbier sei gar so wertvoll, dass es jedes Jahr seinen Wert weiter steigere, so der Sprecher der Wirte in Anspielung auf die traditionell jährlich steigenden Preise des Gerstensaftes, und die ebenso traditionelle Empörung darüber.

Bierpreis auf dem Oktoberfest knackt erstmals 15-Euro-Marke

Bereits vor der Vorstellung des neuen Oktoberfestkrugs stand fest, wie viel eine Maß Bier auf der Wiesn 2024 kosten wird. Erstmals knackt der Bierpreis die 15-Euro-Marke. Wie die Stadt München bekannt gab, müssen Besucher zwischen 13,60 und 15,30 Euro für eine Maß hinlegen. Damit wird das Bier im Vergleich zum Vorjahr 3,9 Prozent teurer. Zum Vergleich: Vor 20 Jahren hatte die Maß noch zwischen 6,70 Euro und 7,10 Euro gekostet. (mit dpa)