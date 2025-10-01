Der Oktober ist da: So wird das Wetter in Bayern zum Monatsanfang

Nach dem recht plötzlichen Temperaturumschwung ist der Herbst nun gänzlich im Freistaat angekommen. Am Mittwochmorgen, 01. Oktober, gelten in den östlichen Mittelgebirgen Bayerns, vor allem in Hochtälern, Unwetterwarnungen der Stufe 1 vor Frost und im Süden teils auch vor leichtem Schneefall. Für folgende Gebiete warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Frost in den Morgenstunden:

Kreis Kronach

Kreis und Stadt Hof

Kreis Lichtenfels

Kreis Kulmbach

Kreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Tirschenreuth

Kreis Neustadt a.d. Waldnaab

Kreis Schwandorf

Kreis Cham

Kreis Straubing-Bogen und Stadt Straubing

Kreis Regen

Kreis Freyung-Grafenau

Kreis und Stadt Passau

Wetter in Bayern Anfang Oktober: Leichter Schneefall in den Morgenstunden

Vor allem in Tal- und Muldenlagen tritt leichter Frost um Null Grad auf, heißt es auf der Website des DWD. Für folgende Gebiete wurde eine Warnung der Stufe 1 vor leichtem Schneefall herausgegeben:

Kreis Oberallgäu

Kreis Garmisch-Partenkirchen

Kreis Berchtesgadener Land

Es tritt oberhalb von 2000 Metern leichter Schneefall mit Mengen zwischen 5 cm und 10 cm auf. Bereits am Dienstag hatte der DWD vor Schneefall und Nebel gewarnt. In Staulagen werden Mengen bis 20 cm erreicht. Verbreitet soll es glatt werden, warnt der DWD. Es wird vor Rutschgefahr gewarnt. Verkehrsteilnehmende sollen ihr Verhalten im Straßenverkehr den Bedingungen anpassen und sich auf Schnee, Glätte und mögliche Sichtbehinderungen einstellen.

Der Oktober wird mit einem Hochdruckgebiet über Skandinavien eingeläutet, das bis nach Bayern reicht. Die Tiefsttemperaturen liegen am Mittwoch bei minus ein Grad. Menschen im Freistaat müssen sich auch mit Nebel und damit eingeschränkter Sicht unter 150 Metern in den Morgenstunden einstellen, besonders im Südwesten. Tagsüber zeigt sich die Sonne bei Höchsttemperaturen von 10 bis 17 Grad. Am wärmsten wird es am Untermain. Begleitet wird die Sonne von schwachem bis mäßigem Nordostwind und vorübergehend ausgedehnten Quellwolken.

In der Nacht zum Donnerstag ist es verbreitet klar, nur in manchen Gebietet tritt stellenweise Nebel oder Hochnebel auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen vier und einem Grad. Besonders in den Mittelgebirgs- und Alpentälern gibt es laut DWD leichten Frost. In Bodennähe liegen die Temperaturen verbreitet unter dem Gefrierpunkt.

Icon vergrößern Besonders in den Alpen- und Mittelgebirgstälern gibt es in den kommenden Tagen Frost. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Besonders in den Alpen- und Mittelgebirgstälern gibt es in den kommenden Tagen Frost. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Am Donnerstag wird es besonders in der Westhälfte Bayerns freundlicher: Dort scheint viel die Sonne. Nach Osten hin ist es teils wolkig bis stark bewölkt, aber in den meisten Teilen des Freistaats bleibt es trocken. Die Höchsttemperaturen liegen bei zehn Grad an den Alpen und im Bereich der Mittelgebirge und 15 Grad in Mainfranken. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger, im Allgäu teils auffrischender Wind. In der Nacht zum Freitag liegen die Tiefsttemperaturen bei drei bis minus zwei Grad.

Wetterumschwung zum Wochenende: Jetzt kommt der Regen

Am Freitag scheint zunächst die Sonne im Freistaat, über den Tag dehnen sich jedoch immer mehr Wolkenfelder aus. Es bleibt trocken bei maximal elf bis 14 Grad und schwachem bis mäßigem Wind.

Icon vergrößern Auch die Wiesn neigen sich langsam dem Ende. Am Samstag wird es in Bayern mit etwa 18 Grad zwar recht warm, aber regnerisch. Foto: picture alliance, dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch die Wiesn neigen sich langsam dem Ende. Am Samstag wird es in Bayern mit etwa 18 Grad zwar recht warm, aber regnerisch. Foto: picture alliance, dpa

Zum Wochenende hin schlägt das Wetter um: Bereits in der Nacht zum Samstag kommt von Westen Regen auf. Die Tiefsttemperaturen liegen bei acht bis einem Grad, wobei die niedrigsten Temperaturen im Osten des Freistaats erreicht werden. Im Bayerischen Wald gibt es örtlich auch leichten Frost.

Am Samstag erwartet der DWD in Teilen des Freistaats anhaltenden und kräftigen Regen bei Höchsttemperaturen zwischen 13 und 18 Grad. Richtung Alpen könnten mit etwas Sonne örtlich sogar bis zu 20 Grad erreicht werden. Dazu weht ein starker bis stürmischer Wind.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es regnerisch. In Franken wird es im Verlauf der Nacht voraussichtlich trockener. Die Temperaturen liegen zwischen zehn und sechs Grad.