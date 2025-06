Baustelle auf der Theresienwiese: Heute startet der Aufbau fürs Oktoberfest

Bis auf dem Oktoberfest in München wieder das Bier fließt, sind es noch fast drei Monate. Am 20. September 2025 heißt es auf der Wiesn wieder „Ozapft is“ und Besucher aus aller Welt strömen in Massen auf das Festgelände. Doch schon jetzt ist so einiges los auf der Theresienwiese: Der große Platz verwandelt sich ab diesem Montag für insgesamt zwölf Wochen in eine riesige Baustelle. Denn der Aufbau für das größte Volksfest der Welt dauert sehr lange. Was Münchner zur Errichtung der Festzelte auf der Theresienwiese wissen müssen und wie der Terminplan für weitere Infos noch vor Oktoberfest-Beginn aussieht, fassen wir hier zusammen.

Aufbau für das Oktoberfest 2025: Auf der Wiesn ist ab jetzt Baustelle

Um circa 8 Uhr geht es los: Bei sommerlich-heißen Temperaturen starten an diesem Montag die Aufbauarbeiten für das Münchner Oktoberfest. In den nächsten Wochen errichten Arbeiter auf der Theresienwiese Festzelte, Fahrgeschäfte und Imbissbuden, es wird gehämmert und geschraubt.

Die Baustelle auf dem Festgelände betrifft vor allem diejenigen, die die Theresienwiese normalerweise in ihrem Alltag nutzen. Gerade Fußgänger und Radfahrer müssen das Festgelände umgehen und unter Umständen auch Umwege in Kauf nehmen. Wie die Stadt München mitteilt, darf die Theresienwiese ab diesem Montag nur noch eingeschränkt oder überhaupt nicht mehr begangen oder befahren werden: „Das Betreten der Baustelle ist aus Sicherheitsgründen verboten.“

Zum Start des Oktoberfest-Aufbaus wird auch der neue Wiesn-Chef Christian Scharpf anwesend sein. Der Referent für Arbeit und Wirtschaft der Stadt München ist erst seit 1. März im Amt und war bis Februar 2025 noch Oberbürgermeister von Ingolstadt. Der Auftakt der Bauarbeiten auf der Theresienwiese ist für den Münchner Wirtschaftsreferenten einer der ersten Termine rund um das Oktoberfest. Doch in den kommenden Wochen stehen noch eine Menge weiterer Termine mit Informationen zur Wiesn an.

Münches neuer Wiesnchef Scharpf vor einem Foto des Riesenrades.

Wiesn 2025: Das sind die Termine zum Start des Oktoberfestes in München

Freitag, 27. Juli: Neuheiten auf dem Oktoberfest 2025 werden ab 10 Uhr auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben.

Donnerstag, 28. August: Der offizielle Sammlerkrug zur Wiesn wird in München feierlich vorgestellt

Samstag, 20. September: Brauereien und Festwirte ziehen ab 10.45 Uhr auf die Theresienwiese ein

Samstag, 20. September: Offizielle Eröffnung des Oktoberfestes im Festzelt Schottenhammel

Beim Oktoberfest 2025 handelt es sich bereits um die 190. Ausgabe des größten Volksfestes der Welt. Es beginnt am 20. September und dauert in diesem Jahr bis zum 5. Oktober. In diesem Jahr ist auch die Oide Wiesn wieder mit dabei, auf der es beschaulicher zugeht und die mit ihren traditionellen Zelten, Fahrgeschäften und Ständen das historische Oktoberfest zurückbringt.