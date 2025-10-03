Oktoberfest erneut wegen großem Andrang geschlossen

Schönes, sonniges Herbstwetter, Feiertag und gute Laune: Am Freitagnachmittag war es auf dem Oktoberfest wieder sehr voll. So voll, dass der Einlass zur Wiesn kurz nach 17 Uhr geschlossen werden musste. Die Feuerwehr München verkündete diese Entscheidung über einen Post auf X. Eine Räumung von Bierzelten, wie in der vergangenen Woche geschehen, war laut Meldung der dpa jedoch nicht nötig.

Zuvor waren am Nachmittag bereits die Haupteingänge an der U-Bahn wegen des großen Andrangs geschlossen worden. Dies hatte aber offenbar nicht ausgereicht, um die Überfüllung zu verhindern.

Am vergangenen Samstag hatte die Räumung der Zelte für Aufsehen gesorgt und viele Besucher auch in Angst versetzt, weil sie über den Grund für das Verlassen des Geländes nicht informiert wurden. Am Mittwoch konnte die Wiesn dann zunächst gar nicht öffnen, weil eine Bombendrohung gegen das Festgelände vorlag. Das Fest startete dann mit mehrstündiger Verzögerung. (mit dpa)