Polizei stellt große Menge an Betäubungsmitteln in Motorraum sicher

Schleierfahnder der Grenzpolizei Passau haben auf der A3 eine größere Menge Betäubungsmittel sichergestellt. Bei einer Kontrolle am Dienstagabend auf dem Parkplatz Hammerbach überprüften die Beamten einen Wagen mit rumänischer Zulassung in Fahrtrichtung Suben (Österreich), teilt die Behörde am Donnerstag mit.

Polizei kontrolliert Fahrzeug auf A3 bei Passau: Drei Kilogramm NPS an Bord

Im Motorraum des Fahrzeugs entdeckten die Fahnder mehrere Päckchen mit zunächst unbekanntem Inhalt. Eine Überprüfung ergab, dass es sich um rund drei Kilogramm sogenannte Neue psychoaktive Stoffe (NPS) handelte. NPS ahmen die Wirkung bekannter Drogen nach, sind aber chemisch leicht verändert.

Der 35-jährige Fahrer wurde vorläufig festgenommen, die Betäubungsmittel sichergestellt. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat weitere Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels mit NPS in nicht geringer Menge aufgenommen. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung wurde der Mann aus dem Gewahrsam entlassen.

