Warum legale Prostitution in Bayern wieder zunimmt

Die Zahl der gemeldeten Prostituierten ist sowohl in Bayern, Schwaben als auch Augsburg im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Das geht aus einer Erhebung des Bayerischen Landesamtes für Statistik hervor. Demnach sind in Bayern aktuell 4968 Prostituierte gemeldet, das sind zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Hinzu kommt eine hohe Zahl an illegal arbeitenden Frauen und Männern. Verglichen mit der Zeit vor der Corona-Pandemie sind jedoch weiterhin deutlich weniger Menschen in dem Gewerbe offiziell angemeldet.

