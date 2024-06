Ab Samstag öffnet das Münchner Olympiastadion für Public Viewing

Um die Situation in der Münchner Fanzone zu entspannen, öffnet die Stadt ab Samstag auch das Olympiastadion für Public Viewing. 20.000 Fans können dort das Achtelfinalspiel der DFB-Elf verfolgen.

Wenn die deutsche Nationalelf am Samstagabend im Achtelfinale gegen Dänemark spielt, können Fans die Partie live im Münchner Olympiastadion verfolgen. 20.000 Zuschauer haben auf der Gegentribüne Platz, 25.000 weitere passen in die Fanzone im Olympiapark.

Public Viewing im Münchner Olympiastadion: Welche Spiele werden gezeigt?

Obwohl das Olympiastadion eigen wegen Umbaumaßnahmen geschlossen bleiben sollte, bliebt es nicht bei einer Übertragung dort. Das Stadion soll vom Wochenende an auch bei allen EM-Spielen, die in München stattfinden, geöffnet werden. Auch mögliche weitere Spiele der deutschen Nationalelf werden dort übertragen. Es handelt sich um ein weiteres Achtelfinale und eine der beiden Halbfinal-Begegnungen. Insbesondere bei Spielen in der Allianz Arena und bei Begegnungen der DFB-Elf war die Fanzone schnell an ihre Kapazitätsgrenzen geraten und deshalb teils mehrere Stunden vor Anpfiff geschlossen worden.

München will mit Öffnung des Olympiastadions Situation in Fanzone entspannen

Die Stadt wolle mit der Öffnung des Olympiastadions fürs Public Viewing die Situation in der Fanzone "entspannen". "Der sportliche Erfolg der deutschen Mannschaft sorgt für großes Interesse und großen Zustrom in die Fanzone im Olympiapark", sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). "Und auch zu den anderen Spielen kommen viele Gäste zu uns nach München." Mehr als 330.000 Besucher hätten die Fanzone bis Dienstag bereits besucht, wie das Referat der Stadt für Bildung und Sport mitteilte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Bereits in der Vergangenheit war das Olympiastadion zum Public Viewing genutzt worden, unter anderem bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Damals kamen etwa 30.000 Menschen ins Stadion, um die Spiele der deutschen Nationalmannschaft beim Heimturnier zu verfolgen.

Lesen Sie dazu auch

Die Fan Zone auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz ist während der EM vom 14. Juni bis 14. Juli täglich geöffnet. Los geht es immer um 13 Uhr, Schluss ist um 22 Uhr, an Tagen mit Spielbeginn um 21 Uhr bis etwa eine Stunde nach Abpfiff. (mit dpa)