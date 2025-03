Tausend Menschen sitzen nachts in einer kaputten Münchner S-Bahn fest

In der Nacht auf Freitag saßen an die tausend Münchnerinnen und Münchner in der bayerischen Landeshauptstadt in einer S-Bahn fest. Stundenlang warteten die Fahrgäste auf die Feuerwehr. Die defekte S-Bahn sei nur 300 Meter vor dem Bahnhof Englschalking stehengeblieben, heißt es von der Münchner Feuerwehr. Daraufhin seien zunächst Notfallmanager der Deutschen Bahn (DB) ausgerückt.

An die zwei Stunden habe es gedauert, bis diese die Einsatzkräfte der Feuerwehr um Hilfe baten. Das ergab ein Vergleich zwischen den mitgeteilten Uhrzeiten der DB und der Feuerwehr, teilt die Deutsche Presseagentur mit. Laut Informationen der Feuerwehr war es 0.51 Uhr, als die Deutsche Bahn um Unterstützung bat.

Nach einer Zugpanne müssen etliche Insassen ausharren und geduldig sein. Foto: Felix Hörhager, dpa (Symboblild)

Menschen stecken stundenlang in Münchner S-Bahn fest

Es sei eine zweite S-Bahn auf dem gegenüberliegenden Gleis herangefahren worden. Die Feuerwehr habe daraufhin provisorische Brücken aus Leitern sowie Rampen zwischen den Zügen gebaut. Die rund tausend Insassen seien damit in die zweite S-Bahn umgestiegen. Etwa eine halbe Stunde später ging die Fahrt dann endlich weiter.

Die Oberleitung sei auf einem der beiden Gleise geplant abgeschaltet worden, teilte ein Sprecher der DB mit. Die S-Bahn sei dadurch stehengeblieben. Es sei außerdem zu einem Kurzschluss gekommen, wodurch der Zug beschädigt worden sei. Mithilfe einer Diesellok wurde er abgeschleppt. (mit dpa)