S8 zwischen Pasing und Herrsching: Bauarbeiten überraschend verlängert

Die Bauarbeiten auf der S-Bahn-Linie S8 zwischen Pasing und Herrsching wurden überraschend verlängert. Sie hätten ursprünglich am Montag um 3 Uhr nachts beendet werden sollen, doch die Bahn verlängert die Arbeiten überraschend bis zum 5. November. Der Grund: Es gebe Gleis- und Weichenarbeiten im Bereich Westkreuz, wie die Bahn mitteilt. Die Bauarbeiten wurden verlängert.

S8 zwischen Herrsching und Pasing: weiterhin kein Verkehr

Aus diesem Grund sind zwischen Pasing und Herrsching auch am Dienstag keine Zugfahrten möglich. „Nach aktuellen Informationen ist mit der endgültigen Beendigung der Bauarbeiten am Dienstag, 05.11.2024 in den frühen Abendstunden zu rechnen“, heißt es in der Mitteilung. Es entfallen jedoch auf Weiteres die S-Bahnen des Zehn-Minuten-Taktes auf der ganzen Linie S8.

Die Bahn hat für Reisende einen Ersatzverkehr mit Bussen und Großraumtaxis zwischen Pasing und Herrsching eingerichtet, erklärt das Unternehmen. Die Menschen sollen demnach die Fahrzeuge mit der speziell dafür gekennzeichneten „SEV“-Beschilderung (Schienenersatzverkehr) nehmen.

S8 München: Bauarbeiten bis zum frühen Dienstagabend

Informationen und die aktuelle Prognose zur Aufhebung der Bauarbeiten können der Seite der S-Bahn-München entnommen werden. Nach aktuellen Informationen sei mit der endgültigen Beendigung der Bauarbeiten am frühen Dienstagabend zu rechnen.