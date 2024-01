Glatte Straßen und Schnee in Bayern: Zahlreiche Unfälle

Gefrierender Regen und schlechte Sicht: Auf Bayerns Straßen ist Vorsicht geboten. Auf teils spiegelglatten Straßen ereigneten sich vergangene Nacht einige Unfälle.

Es fällt wieder Schnee in Bayern. Einige Autofahrerinnen und Autofahrer haben in der Nacht auf Dienstag Verkehrsunfälle auf bayerischen Straßen verursacht. Die Polizeipräsidien im Freistaat schätzten die Lage am Dienstagmorgen allerdings noch als "vergleichsweise ruhig" ein. Wegen gefrierenden Regens warnt der Deutsche Wetterdienst für Mittwochmorgen vor Glatteis.

Glatteis in Bayern: Lastwagenfahrer verunglückt auf der A8 bei Zusmarshausen

Auf der A8 bei Zusmarshausen ereignete sich ein tödlicher Unfall. Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer gegen 2.20 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw war laut Polizei auf der rechten Fahrbahn in Richtung München unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes bei Streitheim stand zu diesem Zeitpunkt offenbar auch ein Pannenfahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen. Vermutlich um diesem auszuweichen, fuhr der 58-Jährige mit seinem Laster gegen eine Betonschutzwand. Die Autobahn ist am Dienstagvormittag in Richtung München komplett gesperrt.

Im Landkreis Regensburg stoßen zwei Linienbusse zusammen: Zwei Menschen verletzt

Zwei Linienbusse sind in Bernhardswald (Landkreis Regensburg) zusammengestoßen. Insgesamt waren nach Angaben der Polizei zehn Passagiere an Bord der Busse. Ein 58-jähriger Fahrer habe am Montag die Kontrolle über einen der Busse verloren und sei auf einer vereisten Straße ins Rutschen geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Bus stieß auf der Gegenspur mit einem anderen Bus zusammen. Dessen 45 Jahre alter Fahrer sowie ein 13-jähriger Passagier wurden leicht verletzt und wurden zur Versorgung in Krankenhäuser gebracht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch im Norden Bayerns kam es aufgrund der Schneefälle zu mehreren Verkehrsunfällen. In der Region um Lohr am Main im Landkreis Main-Spessart etwa seien vielerorts die Straßen so glatt gewesen, teilte die Polizei mit, dass Autos trotz niedriger Geschwindigkeiten von der Fahrbahn rutschten. Die entstandenen Schäden blieben allerdings laut Polizei gering. In einem Fall sei ein Mensch leicht verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Mehrere Unfälle wegen Blitzeis in Oberbayern

Ein junges Paar kollidierte in Siegsdorf im Landkreis Traunstein mit dem Auto mit einer Baumgruppe und wurde dabei leicht verletzt. In einer Kurve verlor die 22-jährige Fahrerin am Montagabend auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen und kam von der Straße ab, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro.

Ebenfalls im Landkreis Traunstein, in Inzell, kam ein 19 Jahre alter Autofahrer von der Straße ab und prallte anschließend frontal gegen eine Garagenmauer. Wie die Polizei mitteilt, hat sich der junge Mann bei dem Unfall am Montagabend leicht verletzt. Den Schaden schätzt sie auf rund 6000 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Im oberbayerischen Riedering (Landkreis Rosenheim) kam ein 25-Jähriger in den frühen Morgenstunden von eisglatter Straße ab und fuhr nach Polizeiangaben gegen ein Straßenschild und den Leitpfosten. Dabei entstand ein Schaden von rund 5000 Euro, wie die Polizei mitteilte.

Deutscher Wetterdienst warnt vor Glatteis am Mittwoch

Auch für die kommenden Tage warnt der Deutsche Wetterdienst vor Glätte. Am Mittwoch sollen demnach in Teilen Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns ein bis drei Zentimeter Neuschnee fallen. Im nördlichen Franken schließt der Wetterdienst bis in den Donnerstag hinein größere Neuschneemengen von 10 bis 20 Zentimetern nicht aus. In der Nacht auf Mittwoch wird gefrierender Regen erwartet, der von Südwesten her auf Teile Schwabens, Mittelfrankens und Oberbayerns übergreifen und sich am Tagesverlauf bis zu den nördlichen und östlichen Mittelgebirgen ausweiten soll. Die Folge ist gebietsweise Glatteis. (mit dpa)