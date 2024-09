Fällt in dieser Woche Schnee in den Alpen?

Nach einem sommerlichen Wochenende ist es in Bayern bereits zum Wochenstart deutlich kühler geworden. In den kommenden Tagen bleibt die Temperatur teilweise auch tagsüber unter der 10-Grad-Marke. Und das ist noch nicht alles. In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf bis zu 1000 Meter.

Gewitter und Sturm heute in Bayern

Am Montag ist das Wetter in Bayern teilweise ungemütlich. Von Westen her ziehen am Nachmittag Schauer auf und auch einzelne Gewitter sind nicht ausgeschlossen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat auch amtliche Warnungen vor Sturmböen im Osten des Freistaats bis Dienstagfrüh veröffentlicht. Die Temperatur steigt dabei nur noch auf maximal 17 bis 21 Grad.

Auch in der Nacht auf Dienstag kann es weiterhin regnen. Im Laufe des Tages zieht sich der Regen allmählich nach Südosten zurück und klingt ab. Danach lockern die Wolken teilweise auf. Mit maximal 16 Grad am Frankenwald und im Oberallgäu und bis zu 21 Grad an der unteren Donau wird es kühl.

Am Mittwoch ziehen von Nordwesten her neue Wolken und Regen auf. Lediglich zwischen den Alpen und dem Bayerischen Wald kann sich am Vormittag noch die Sonne zeigen. Doch auch dort wird es wahrscheinlich am Nachmittag oder Abend nass. Die Temperaturhöchstwerte liegen zwischen 13 Grad nördlich des Mains und 20 Grad im leicht föhnigen Chiemgau.

Wetterdienst erwartet Schnee ab Donnerstag

Die Nacht zum Donnerstag wird regnerisch. In den Alpen sinkt die Schneefallgrenze auf rund 1300 bis 1500 Meter. In den höheren Lagen erwartet der DWD einen bis fünf, in den Staulagen des Hochgebirges (vor allem Wetterstein, Berchtesgadener Alpen) bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. Tagsüber hält der Regen in der Südosthälfte Bayerns an. Am Abend und in der Nacht sind vereinzelt kurze Gewitter mit starken Böen h und Graupel vorhergesagt.

In der Nacht auf Freitag sinkt die Schneefallgrenze an den Alpen sogar auf 1500 bis 1100 Meter. Es ist erneut mit starken Niederschlägen vom Bodensee bis zum Berchtesgadener Land, vorübergehend auch weiter ins Alpenvorland zu rechnen. Damit beginnt eine bis zum Wochenende anhaltende unwetterträchtige Dauerregensituation mit Höhepunkt am Samstag und Schwerpunkt entlang der östlichen Alpen. Im Berchtesgadener Land ist mit extremem Unwetter mit Gesamtmengen von etwa 80 bis 120 l/qm bis Sonntagfrüh zu rechnen.