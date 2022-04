Abitur unter Corona-Bedingungen: Jüngere müssen in Distanzunterricht

Plus Jüngere Schülerinnen und Schüler müssen mancherorts zu Hause bleiben – weil Räume und Lehrkräfte für die Prüfungen gebraucht werden. Das kommt nicht überall gut an.

Zehntausende Abiturientinnen und Abiturienten sitzen ab diesem Mittwoch in ihren Abschlussprüfungen – und jüngere Schüler sitzen zu Hause, wenn sie Pech haben. Denn um ausreichend Corona-Abstand und Virenschutz zu gewährleisten, verteilen sich die Prüflinge dieses Jahr mitunter über ganze Schulhäuser. Klassenzimmer der unteren Jahrgangsstufen werden zur Prüfungszone. Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen heißt es also: Lernen auf Distanz.