Am Mittwoch startet das Abitur: So ist die Stimmung an den Gymnasien

Heimunterricht und Quarantänen erschwerten die Abiturvorbereitungen. Warum Schulleitungen im Kreis Aichach-Friedberg trotzdem glauben, dass es gut laufen wird.

Für 35.000 Gymnasiasten in Bayern beginnen am Mittwoch die Abiturprüfungen mit dem Fach Deutsch. Das Abitur ist für viele ein Meilenstein im Leben. Die vergangenen zwei Jahre brachten den Schulbetrieb durcheinander, Lösungen mussten schnell her - auch für das Abitur. Um die verlorene Unterrichtszeit zu kompensieren, haben Abiturientinnen und Abiturienten bei den Prüfungen dieses Jahr 30 Minuten mehr Zeit und dürfen einige Themen streichen. Ist es für sie trotzdem schwerer als für "normale" Abi-Jahrgänge? Schulleiterinnen und Schulleiter erzählen von der Stimmung an den Gymnasien in Friedberg und Mering.

Am Friedberger Gymnasium treten dieses Jahr 64 Schülerinnen und Schüler zum Abitur an. Das beliebteste Fach: Englisch, mit 37 schriftlichen Prüfungen. Ute Multrus ist Schulleiterin des Gymnasiums Friedberg und blickt den Abiturprüfungen optimistisch entgegen. "Wir haben dieses Jahr einen Günstiger-Fall, den es vorher noch nie gab", meint sie.

Was Abiturienten des Gymnasiums Friedberg in der Corona-Zeit belastete

Während der Pandemie sei der diesjährige Abiturjahrgang recht glimpflich davongekommen. "Es mussten immer nur einzelne Schüler in Quarantäne, nie ganze Klassen. Es gab also immer, wenn es möglich war, Präsenzunterricht", erzählt Multrus. Trotzdem sei die Corona-Zeit für alle belastend. "Ich denke, in der Schule haben wir gute Lösungen gefunden. Das Belastende für die Schülerinnen und Schüler ist eher der Wegfall von Freizeitveranstaltungen", sagt die Schulleiterin.

Da die Turnhalle der Schule bis vor Kurzem als Erstaufnahme für ukrainische Flüchtlinge fungierte, werden die Abiturprüfungen dieses Jahr in kleinen Gruppen in den Klassenzimmern des Schulgebäudes geschrieben. Der Jahrgang sei gut vorbereitet, so Multrus. "Wir als Schule haben alles getan, was wir konnten. Jetzt liegt es an den Schülerinnen und Schülern, etwas daraus zu machen", sagt die Schulleiterin.

Die Turnhalle des Friedberger Gymnasiums diente bis vor Kurzem als Erstaufnahme für ukrainische Geflüchtete. Foto: Ute Multrus

Am Meringer Gymnasium schreiben heuer 60 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur. Eindeutige Lieblingsfächer gebe es bei den Prüfungen nicht, sagt Schulleiter Josef Maisch. "Die Fächerwahl hängt von vielen Faktoren ab, wie Kompetenz, Belieben oder auch Taktik", erklärt er. Der Schulleiter glaubt, dass die allgemeine Stimmung der Prüflinge gar nicht so sehr von der Pandemie abhängt.

"Die Schüler sind genau so aufgeregt wie sonst auch. Die sogenannten Erleichterungen sind eine vernünftige Konsequenz für den teilweise ausgefallenen Unterricht", findet Maisch. Schon immer habe jeder Jahrgang mit seinen eigenen Herausforderungen zu kämpfen, so der Schulleiter. Genau so gebe es immer schwächere und stärkere Jahrgänge. Dass die Pandemie als dominierender Faktor einen Einfluss auf die Leistungen der Prüflinge hat, glaubt Maisch nicht.

Am Deutschherren Gymnasium Aichach machen dieses Jahr 70 Schülerinnen und Schüler ihr Abitur. Laut Schulleiter Frank Schweizer ist auch hier Englisch als drittes schriftliches Fach deutlich als Vorreiter erkennbar, auch Italienisch wurde dieses Jahr auffällig oft gewählt. Die anderen Fächer seien ähnlich verteilt wie gewohnt. „Die Stimmung bei den Schülern ist natürlich angespannt, am Mittwoch schreiben sie ja ihre erste große Prüfung. Abgesehen davon ist die Laune aber ganz gut, ich wüsste jetzt nicht dass sich jemand wegen der Pandemie benachteiligt fühlt“, so Schweizer.

Denn auch dieses Jahr sollen Günstiger-Prüfungen, Stoffkürzungen, der Entfall der Maskenpflicht und eine halbe Stunde mehr Prüfungszeit einen Ausgleich zu den Belastungen während der Pandemie schaffen. Der Effekt der Stoffkürzungen und Günstige-Regelungen ist in der Qualifikationsphase merkbar gewesen: Alle wurden zum Abitur zugelassen, die schulischen Leistungen waren vergleichbar zu den letzten Jahren.