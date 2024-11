Unbekannter schießt in Unterfranken auf Terrassentür

Ein bislang unbekannter hat in Unsleben im Landkreis Rhön-Grabfeld auf eine Terrassentür geschossen. Wie die Polizei berichtet, soll sich der Vorfall am Samstag gegen 5 Uhr in der Früh ereignet haben. Als sich der Bewohner sich auf die Suche nach der Ursache des Knalls machte, fand er demnach ein Einschussloch an seiner Terrassentür. Die Beamten haben zudem ein Projektil sichergestellt.

Die Polizei berichtet, dass es bislang keine Hinweise auf eine politisch motivierte Tat gebe. Mithilfe von Hinweisen der Bevölkerung wollen die Beamten nun den Fall lösen.