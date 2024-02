Schwangerschaftsabbruch

vor 55 Min.

Immer noch bieten zu wenig Ärzte Abtreibungen an

Plus Das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche ist vor genau fünf Jahren erleichtert worden. 2022 wurde es gänzlich gestrichen. Aber was hat sich seitdem getan?

Von Felicia Straßer

Es war für viele Aktivistinnen und Aktivisten ein langer Kampf, bis vor genau fünf Jahren § 219a erleichtert wurde. Der Paragraf regelte das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Bis zu diesem Zeitpunkt durften Ärztinnen und Ärzte nicht auf ihrer Homepage darüber informieren, dass sie Abtreibungen durchführen. Welche Methoden sie dafür anbieten, durften sie auch nach der Reform nicht angeben. Das wurde erst legal, als der Paragraf im Jahr 2022 gänzlich aufgehoben wurde. Viele Menschen erhofften sich, dass danach mehr Ärztinnen und Ärzte eine Abtreibung anbieten würden. Aber was hat sich seitdem tatsächlich geändert?

"Es ist für Frauen nicht einfacher geworden, es hat sich nichts verbessert", sagt Elke Gropper-Schumm von der Beratungsstelle Pro Familia. Seit der Änderung bieten nicht mehr Ärztinnen und Ärzte an, Schwangerschaftsabbrüche vorzunehmen. Diesen Eindruck hat auch Gynäkologin Cornelia Wenske, in ihre Praxis in Günzburg kommen Frauen von weit her. Mit aktuellen Zahlen lässt sich das nur schwer belegen, offizielle Angaben von Behörden gibt es derzeit nicht. Die Anzahl der Einrichtungen, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, wird laut dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend statistisch nicht erhoben.

